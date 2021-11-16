Антивакцинаторы "отбивают" своего лидера и предлагают ведра вместо масок: что происходит во Львове (видео)

Активисты возмущаются из-за масок, призывая людей, придерживающихся карантина, надеть ведра

Украинские антивакцинаторы очень бурно отреагировали на обыски во львовской квартире у своего предводителя Остапа Стахива, которого называют главным борцом с прививками против коронавируса и карантина в стране.

По информации корреспондентов местных СМИ, которые проводят онлайн-трансляции, люди, пришедшие поддержать Стахива, настроены очень агрессивно и враждебно. Они бьют по журналистской технике и толкают тех, кто в маске.

"Вот ты надел себе намордник, на кого ты похож? А ты понимаешь, что оно тебе не помогает или своих мозгов нет?" — сокрушается женщина на лестнице в подъезде, где живет Стахив.

Она и ее единомышленники называют журналистов "чучелами", с иронией предлагая надеть на голову вместо маски ведро.

Более того, в полицию поступила информация о заминировании дома, где работает СБУ. И теперь, помимо правоохранителей, на месте дежурят еще и пожарные.

На момент выхода новости информации от СБУ по обыскам у Стахива все еще нет.

Напомним, именно Стахив организовал 8 ноября митинг, на который съехались антивакцинаторы с разных городов Украины, чтобы высказать свое мнение. Одним из первых по поводу происходящего высказался на брифинге в прямом эфире глава Минздрава Виктор Ляшко. Он назвал марш "насмешкой над медиками и родными людей, которые умерли от коронавируса".