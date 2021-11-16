"Бараносертификаты" и "аушвайц": к самому известному антивакцинатору Украины нагрянула СБУ

Именно Стахив организовывал марш "антиваксов" в Киеве и проводил экспертименты в метро без сертификата

Во Львове сотрудники СБУ нагрянули с обысками к самому известному антивакцинатору Украины Остапу Стахиву.

По информации местных СМИ, как только домой к активисту пришли правоохранители, туда тут же подоспели десятки сторонников Стахива, которые выступают как против прививок от ковида, так и против масок.

Пока в СБУ событие не прокомментировали, однако их действия могут быть связаны с недавним обращением депутата Львовского городского совета от фракции "Голоса" Игоря Шолтыса, который считает, что "активность Стахива может привести к свержению конституционного строя в Украине". Он также убежден, что именно из-за антивакцинаторского движения в нашей стране погибли тысячи человек, и Стахива нужно привлечь к уголовной ответственности.

Отметим, что именно Стахив организовывал марши антивакцинаторов в Киеве 8 ноября. В сети он имеет славу провокатора.

У Стахива много сторонников

Мужчина считает пандемию выдумкой и выступает против карантина, что не раз демонстрировал в записанных видео, называя ковид-сертификаты "бараносертификатами" и "аушвайцом".

Остап Стахив в киевском метро - без маски и сертификата

Ранее мы сообщали, что под зданием Верховной Рады в Киеве собирались антивакцинаторы с разных городов Украины, чтобы высказать свое мнение. Одним из первых по поводу происходящего высказался на брифинге в прямом эфире глава Минздрава Виктор Ляшко. Он назвал марш "насмешкой над медиками и родными людей, которые умерли от коронавируса".