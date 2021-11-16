"Бараносертифікати" та "аушвайц": до найвідомішого антивакцинатора України нагрянула СБУ

Саме Стахів організовував марш "антиваксів" у Києві та проводив експертименти у метро без сертифікату

У Львові співробітники СБУ нагрянули з обшуками до найвідомішого антивакцинатора України Остапа Стахіва.

За інформацією місцевих ЗМІ, щойно додому до активіста прийшли правоохоронці, туди тут же наспіли десятки прихильників Стахіва, які виступають як проти щеплень від ковіду, так і проти масок.

Поки що в СБУ подію не прокоментували, проте їхні дії можуть бути пов’язані з нещодавнім зверненням депутата Львівської міської ради від фракції "Голосу" Ігоря Шолтиса, який вважає, що "активність Стахіва може призвести до повалення конституційного ладу в Україні". Він також переконаний, що саме через антивакцинаторський рух у нашій країні загинули тисячі людей, і Стахіва потрібно притягнути до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, що саме Стахів організовував марші антивакцинаторів у Києві 8 листопада. У мережі він має славу провокатора.

У Стахіва багато прихильників

Чоловік вважає пандемію вигадкою та виступає проти карантину, що не раз демонстрував у записаних відео, називаючи ковід-сертифікати "бараносертифікатами" та "аушвайцем".

Остап Стахів у київському метро — без маски та сертифіката

Раніше ми повідомляли, що під будинком Верховної Ради у Києві збиралися антивакцинатори з різних міст України, щоб висловити свою думку. Одним із перших з приводу того, що відбувається, висловився на брифінгу в прямому ефірі голова МОЗ Віктор Ляшко. Він назвав марш "глумом з медиків і рідних людей, які померли від коронавірусу".