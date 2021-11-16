"Тисяча Зеленського" за вакцинацію дістанеться не всім: подробиці

У "Слузі народу" розставили всі крапки над "і" у питанні про виплати після антиковидної вакцинації

У Раді роз’яснили, кому ж із вакцинованих українців заплатять по 1000 грн, обіцяних 15 листопада президентом Володимиром Зеленським. Адже в мережі вже почали говорити про те, що грошей вистачить лише для 6 мільйонів громадян України, а кількість щеплених вже на 2 мільйони більша, хоча вакцинація у розпалі.

За словами нардепа від "Слуги народу" Олексія Устенка, якого цитує видання Vesti.ua, виплати мають отримати тільки ті, хто вакцинується проти коронавірусу двома дозами з 19 грудня. Всім тим, хто зробив щеплення раніше, "тисяча Зеленського" не буде начислятися.

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив, що держава розробляє нові програми підтримки економіки та сфер, які постраждали під час карантину. Зокрема він розповів про програму допомоги спортивній та креативній індустрії. Тож кожен, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу, зможе отримати через додаток "Дія" 1000 гривень на свій рахунок. Проте витратити їх можна буде не на все: виключно на відвідування закладів культури, на подорожі країною або на купівлю абонементу до спортзалу.

Природно, така гучна обіцянка не могла оминути громадськість стороною, через що в мережі вже почали жартувати на цю тему.