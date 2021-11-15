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Тисяча гривень Зеленського викликала потік жартів та мемів у мережі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 15 листопада 2021, 22:32
Володимир Зеленський

Тисяча гривень за вакцинацію стала популярною темою у мережі.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 листопада, записав відеозвернення, в якому розповів про досягнення на фронті боротьби з коронавірусом, а також анонсував мотиваційну програму підтримки креативної індустрії. Згідно з планами, вакцинованим українцям буде виділено по 1000 гривень, яку вони зможуть витратити на відвідування закладів культури, на подорожі країною або на купівлю абонементу до спортзалу. Звісно, така гучна обіцянка не могла оминути громадськість стороною, через що в мережі вже почали жартувати на цю тему.

Священник ПЦУ та депутат Полтавської міськради Олександр Дедюхін звернув увагу на те, що на програму виділяють не так уже й багато грошей.

"Калькулятор каже, що грошей вистачить на 6 млн громадян України. Це як, усім грошей не дадуть, чи розраховують, що до весни українців залишиться не більше 6 млн?", — написав він.

Інші ж запитали, куди витрачатимуть отримані гроші.

А дехто нагадав, що прецеденти з видачею тисячі гривень вже траплялися в українській історії.

Водночас у мережі вже почали з’являтись і меми на цю тему.

Як повідомлялося раніше, 5 листопада Зеленський підписав "закон про олігархів", про що прозвітувала його прес-служба. Проте користувачі мережі звернули увагу на його костюм, який на їхнє переконання може коштувати до 140 тисяч гривень.

Теги:
#Гумор #Вакцинація #Коронавірус #Володимир Зеленський
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