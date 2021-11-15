Тысяча гривен Зеленского вызвала поток шуток и мемов в сети

Тысяча гривен за вакцинацию стала популярной темой в сети.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 ноября, записал видеообращение, в котором рассказал о достижениях на фронте борьбы с коронавирусом, а также анонсировал мотивационную программу поддержки креативной индустрии. Согласно планам, вакцинированным украинцам будет выделено по 1000 гривен, которую они смогут потратить на посещение заведений культуры, на путешествия по стране или на покупку абонемента в спортзал. Естественно столь громкое обещание не могло обойти общественность стороной, из-за чего в сети уже начали шутить на эту тему.

Священник ПЦУ и депутат Полтавского горсовета Александр Дедюхин обратил внимание на то, что на программу выделяют не так уж и много денег.

"Калькулятор говорит, что денег хватит на 6 млн. граждан Украины. Это как, всем денег не дадут или рассчитывают, что до весны украинцев останется не больше 6 млн?", — написал он.

Другие же задались вопросом о том, куда будут тратить полученные деньги.

А некоторые напомнили, что прецеденты с выдачей тысячи гривен уже случались в украинской истории.

Вместе с тем в сети уже начали появляться и мемы на эту тему.

Как сообщалось ранее, 5 ноября Зеленский подписал "закон об олигархах", о чем отчиталась его пресс-служба. Однако пользователи сети обратили внимание на его костюм, который по их убеждению может стоить до 140 тысяч гривен.