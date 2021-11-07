Костюм Зеленского "за 15 тысяч долларов" стал поводом для обсуждения: фото второй день не дает покоя украинцам

В сети обратили внимание на костюм Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 ноября, подписал нашумевший закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который в общественности знают под названием "закон об олигархах". Подписание соответствующего документа сопровождалось сообщением и фотографией от пресс-службы президента, на которую обратили внимание пользователи сети.

В частности журналист Михаил Голуб утверждает, что костюм, в котором сфотографировался Зеленский на самом деле стоит очень немалых денег.

"Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: 1) огонь; 2) воду; и 3) на то как Президент подписывает закон о борьбе с олигархами в костюме за 140 тысяч гривен", — подписал фото он.

Фото тут же вызвало волну обсуждения, например, журналист Сергей Лещенко возразил, что это костюм Tom Ford из-за того, что на нем не видно двойного кармана. Впрочем, другие пользователи отметили, что костюмы этой фирмы определяются по пяти пуговицах на рукавах.

Как сообщалось ранее, в четверг, 4 ноября, во время выступления в Верховной Раде нардеп Гео Лерос показал средний палец присутствовавшим в зале Владимиру Зеленскому и главе ОП Андрею Ермаку.

Мнения украинцев по этому поводу разделились.