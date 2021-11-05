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Зеленский подписал закон о деолигархизации

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Владимир Зеленский подписывает закон Новость обновлена 05 ноября 2021, 16:21
Владимир Зеленский подписывает закон

Президент подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон № 1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", также известный как закон о деолигархизации.

Об этом сообщает в пятницу, 5 ноября, пресс-служба Офиса президента.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – сказал по этому поводу Зеленский.

В пресс-службе пишут, что этот закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.

Устанавливаются четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

  1. участвует в политической жизни;
  2. оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
  3. является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение;
  4. подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Зеленский заявил, что принятию этого закона сопротивлялись десятки влиятельных лиц, зависящих от олигархов.

"Сопротивление было. Дальше будет еще больше сопротивления тем, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта кроме демонтажа олигархической системы быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", – сказал он.

В пресс-службе отметили, что документ направлен для официального опубликования.

Как сообщалось, закон об олигархах был разблокирован в Раде 3 ноября.

4 ноября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал и закон отправили на подпись президенту.

Вместе с тем опрошенные "Телеграфом" эксперты расходятся во мнении касательно влияния этого закона на олигархов, однако сходятся во мнении, что он направлен против конкретных лиц, а не против системы в целом.

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#Подписание #Владимир Зеленский #Закон об олигархах
Владимир Зеленский подписывает закон
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