Гео Лерос жестом оскорбил Зеленского и Ермака (фото, видео)

Он назвал Зеленского предателем.

Нардеп Гео Лерос попал в центр скандала в Верховной Раде на заседании 4 ноября. Он продемонстрировал средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Как передает корреспондент "Телеграфа" с места событий за несколько секунд перед этим он назвал Зеленского предателем.

Гео Лерос показывает средний палец Владимиру Зеленскому

Отметим, что Гео Лероса во время его выступления в Раде депутаты не поддержали и начали шуметь. После того как он показал непристойный жест Лерос ушел с трибуны.

Он также отметил, что не боится говорить правду и на него "могут сколько угодно натравливать правоохранительные органы".

Жест Лероса предназначался не только Зеленскому, как отметил сам нардеп. Он назвал Зеленского и Ермака двумя диктаторами, узурпаторами и посмешищами.

Фракция "Слуга народа" уже обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой дать оценку действиям Лероса.

Ранее "Телеграф" писал, что Гео Лерос предлагал дать президенту Владимиру Зеленскому "Оскар" за режиссуру покушения на Сергея Шефира. В сентябре он также отметился дракой с другим нардепом Николаем Тищенко.