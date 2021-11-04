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Гео Лерос жестом оскорбил Зеленского и Ермака (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Гео Лерос Новость обновлена 04 ноября 2021, 11:40
Гео Лерос

Он назвал Зеленского предателем.

Нардеп Гео Лерос попал в центр скандала в Верховной Раде на заседании 4 ноября. Он продемонстрировал средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. 

Как передает корреспондент "Телеграфа" с места событий за несколько секунд перед этим он назвал Зеленского предателем. 

Гео Лерос показывает средний палец Владимиру Зеленскому
Гео Лерос показывает средний палец Владимиру Зеленскому

Отметим, что Гео Лероса во время его выступления в Раде депутаты не поддержали и начали шуметь. После того как он показал непристойный жест Лерос ушел с трибуны.

Он также отметил, что не боится говорить правду и на него "могут сколько угодно натравливать правоохранительные органы". 

Жест Лероса предназначался не только Зеленскому, как отметил сам нардеп. Он назвал Зеленского и Ермака двумя диктаторами, узурпаторами и посмешищами.  

Фракция "Слуга народа" уже обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой дать оценку действиям Лероса. 

Ранее "Телеграф" писал, что Гео Лерос предлагал дать президенту Владимиру Зеленскому "Оскар" за режиссуру покушения на Сергея Шефира. В сентябре он также отметился дракой с другим нардепом Николаем Тищенко

Теги:
#Средний палец #Владимир Зеленский #Гео Лерос #Андрей Ермак
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