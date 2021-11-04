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Гео Лерос жестом образив Зеленського та Єрмака (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Гео Лерос Новина оновлена 04 листопада 2021, 11:40
Гео Лерос

Він назвав Зеленського зрадником.

Нардеп Гео Лерос потрапив до центру скандалу у Верховній Раді на засіданні 4 листопада. Він продемонстрував середній палець у бік президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

Як передає кореспондент "Телеграфа" з місця подій за кілька секунд перед цим, він назвав Зеленського зрадником.

Гео Лерос показує середній палець Володимиру Зеленському
Гео Лерос показує середній палець Володимиру Зеленському

Зазначимо, що Гео Лероса під час його виступу у Раді депутати не підтримали і почали галасувати. Після того, як він показав непристойний жест, Лерос пішов з трибуни.

Він також зазначив, що не боїться говорити правду і на нього "можуть скільки завгодно травити правоохоронні органи".

Жест Лероса призначався не лише Зеленському, як зазначив сам нардеп. Він назвав Зеленського та Єрмака двома диктаторами, узурпаторами та посміховиськами.

Фракція "Слуга народу" вже звернулася до регламентного комітету Верховної Ради із проханням дати оцінку діям Лероса.

Раніше "Телеграф" писав, що Гео Лерос пропонував дати президенту Володимиру Зеленському "Оскар" за режисуру замаху на Сергія Шефіра. У вересні він також відзначився бійкою з іншим нардепом Миколою Тищенком.

Теги:
#Середній палець #Володимир Зеленський #Гео Лерос #Андрій Єрмак
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