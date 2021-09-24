"Оскар для Зеленського": Лерос вирішив протроллити президента через Раду (відео)

Нардеп з президентської партії подав незвичайний запит.

Президента України Володимира Зеленського згадали на засіданні Верховної Ради 24 вересня в зв’язку з замахом на його першого помічника Сергія Шефіра.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Нардеп і режисер Гео Лерос направив на розгляд нардепів запит до президента України. Він хотів попросити у американської кіноакадемії нагороду "Оскар" за кращий сценарій і спецефекти для Володимира Зеленського у фільмі "Замах, якого не було. Дивитися всім".

Рішення було не прийнято, "за" проголосували лише 35 депутатів.

Відзначимо, що запит зачитувала віце-спікер Олена Кондратюк з фракції "Батьківщина".

Нагадаємо, машину Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня, він сам не постраждав, кулі "зловив" водій. Нападників шукають. Те, що Шефір відбувся переляком стало приводом для підозр в інсценуванні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністра Дениса Шмигаля депутати у Верховній Раді не слухали. Він виступав перед практично порожньою залою з інформацією про комунальні тарифи цієї зими. Що ж стосується реального "Оскара", то на нього буде претендувати український фільм про дороги.