"Оскар для Зеленского": Лерос решил протроллить президента через Раду (видео)

Нардеп из президентской партии подал необычный запрос.

Президента Украины Владимира Зеленского вспомнили на заседании Верховной Рады 24 сентября в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Нардеп и режиссер Гео Лерос направил на рассмотрение нардепов запрос к президенту Украины. Он хотел попросить у американской киноакадемии награду "Оскар" за лучший сценарий и спецэффекты для Владимира Зеленского в фильме "Покушение, которого не было. Смотреть всем".

Решение было не принято, "за" проголосовали всего 35 депутатов.

Отметим, что запрос зачитывала вице-спикер Елена Кондратюк из фракции "Батькивщина".

Напомним, машину Сергея Шефира обстреляли 22 сентября, он сам не пострадал, пули "поймал" водитель. Нападавших ищут. То, что Шефир отделался испугом стало поводом для подозрений в инсценировке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министра Дениса Шмыгаля депутаты в Верховной Раде не слушали. Он выступал перед практически пустым залом с информацией о коммунальных тарифах этой зимой. Что же касается реального "Оскара", то на него будет претендовать украинский фильм про дороги.