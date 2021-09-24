Укр

Нардепы проигнорировали Шмыгаля: эксклюзивный фоторепортаж

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Шмыгаль говорил о важном в полупустом зале ВРУ Новость обновлена 24 сентября 2021, 12:07
Шмыгаль говорил о важном в полупустом зале ВРУ

Шмыгаль рассказал о грядущем отопительном сезоне, но слушали его единицы

В пятницу, 24 сентября, на заседании Рады присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступление которого проигнорировали народные депутаты.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий. 

Неизвестно по какой причине, но народные избранники не пришли послушать отчет Шмыгаля, который был вынужден выступать в полупустом зале.

Говорил премьер о предстоящем отопительном сезоне: что тарифы на газ для населения не изменятся и составят около 8 грн за кубометр. Не подорожает ни тепло, ни горячая вода. А электричество и вовсе подешевеет.

"Правительство снизило тарифы на электроэнергию для 80% домохозяйств с 1 октября. Тариф составит 1,44 грн за кВт-ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт-час в месяц. Для тех, кто потребляет больше — тариф останется без изменений", — заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина уже готова к отопительному сезону: техготовность регионов — более 90%, а запасов угля до конца зимы точно хватит. 

Напомним, накануне, 23 сентября, в Верховной Раде было "жарко". Перед голосованием за нашумевший закон про олигархов произошли стычки.

Теги:
#Отчет #Отопительный сезон #Верховна Рада #Фоторепортаж #Денис Шмыгаль
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