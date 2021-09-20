Шмыгаль — ручной, а министры сейчас выполняют указания Офиса президента — нардеп Ивченко

У текущего премьера нет амбиций, и он удобен власти

Стране нужен премьер-лидер, который будет активно внедрять новые идеи, новые реформы, будет принимать качественные кадры в команду, а Денис Шмыгаль таковым не является, рассказывает в интервью «Телеграфу» заместитель председателя партии «Батькивщина», посол фонда ООН по глобальному устойчивому развитию Вадим Ивченко.

Мы пообщались с народным депутатом о том, почему нужна отставка всего правительства, почему нынешний премьер-министр устраивает Офис президента, а также о приоритетных направлениях развития аграрной политики в Украине и возможном роспуске парламента.

Также, мы пообщались с нардепом о его недавнем визите в США, где он встречался с ключевыми американскими политиками и чиновниками. В первой части интервью он рассказал, какие договоренности удалось достичь, чтобы открыть новую страницу американо-украинского сотрудничества.

Сейчас активно обсуждаются возможные изменения в правительстве. По вашему мнению, нужны отставки министров и каких именно?

Фактически, правительства Шмыгаля, за которое голосовала Верховная Рада в марте 2020, на сегодняшний день не существует — многих уже уволили. Хотя причины увольнения часто вообще неизвестны. Объективные — это когда они не справляются со своей работой, у них плохие показатели, а субъективные — когда, возможно, они кому-то просто не нравятся (например, в Офисе президента). Мне кажется, правильно было бы уволить все правительство и назначить новую команду во главе с премьер-министром и утвердить их программу действий. Через год выполнения именно этой программы будут критерии определения компетенции министров.

А у нас сегодня ни программы, ни людей, ни понимания, почему увольняют министров. Неизвестно, выполняют ли они определенные показатели, или не выполняют. Непонятно, что они вообще должны делать, так как это мало было прописано в утвержденной программе действий.

Довольны ли вы как депутат коммуникацией правительства с парламентом?

От каждой коммуникации должны быть результаты. Премьер-министр и министры общаются с депутатами, но выполняют ли они поручения Верховной Рады и действительно ли у нас правительство подотчетно парламенту? Нет, в первую очередь выполняются указания Банковой.

Хотя правды ради скажу, что есть в правительстве министры, которые хорошо работают с парламентом и, считаю, хорошо выполняют свою работу. К сожалению, не могу сказать это о премьер-министре.

Но почему тогда такой премьер может устраивать нынешнюю власть Офис президента? Потому что сейчас мы можем слышать, что ни Зеленский, ни глава его Офиса не хотят менять Шмыгаля.

Шмыгаль ручной, понятен. Он без амбиций, когда нужно, может остановиться, когда нужно, может чего-то не делать. Но нужен ли такой премьер стране? Думаю, нет. Стране нужен премьер-лидер, который согласно той социально-экономической политике, которую он утвердил перед парламентом, будет активно внедрять новые идеи, новые реформы, будет принимать качественные кадры в команду. Сегодня этого не происходит.

Вы сказали, что есть некоторые из министров, кто эффективно выполняет свои функции. Или, по вашему мнению, эти министры могут иметь некую индульгенцию от увольнений?

Да, есть министры, которые пытаются реально что-то делать. Например, министр сельского хозяйства Роман Лещенко. Он пытается возродить министерство АПК, которое было ликвидировано и разрушено правительством Гончарука, пытается восстановить 1% от ВВП государственной поддержки, единственный из всех предыдущих министров занялся мелиорацией на засушливых территориях. Это стратегически важное направление, и я знаю, что он проводит определенные переговоры в других странах по привлечению инвестиций в эти сектора. Мне нравится, например, министр финансов Сергей Марченко. К сожалению, его политического веса не хватает, чтобы довести договоренности с Международным валютным фондом до логического развития. Но он четко и понятно работает, в том числе, и с парламентом. При этом я понимаю, что те службы, которые находятся под министром финансов — таможня, ГФС и другие — они назначаются по договоренности с ОП. Ему трудно ими управлять, хотя это фактически его сфера деятельности. Также, эффективен министр регионального развития Алексей Чернышев. Тоже много слышу о проектах, об изменениях в законы о ликвидации ГАСИ. Мне кажется, что у него получается ломать эту коррупционную «кормушку». Никто не смог этого сделать до него.

Визит в США

Недавно состоялся визит Зеленского в США, незадолго до этого, вы также были в Америке, где встречались с разными политиками и чиновниками. Как вы можете оценить визит украинского президента с точки зрения договоренностей, которые были достигнуты?

Я был в Соединенных Штатах, встречался с крупным американским бизнесом, встречался с инвестиционными фондами, с политиками, в том числе, и теми, которые отвечают за Украину, и ровно через месяц в нашу страну приехала большая американская корпорация — компания «Indigo Agriculture Europe». Они занимаются усилением семян для укрепления от засухи, от болезней, а также углеродным земледелием. Представители компании встретились с руководством ведущих холдингов, планируют вместе с IFC начать финансирование программ сельского хозяйства, ориентированные на улучшение климатических условий. Состоялась встреча с Академией аграрных наук где был подписан меморандум. Компания ищет партнеров, а украинскому бизнесу это может принести много возможностей.

Вадим Ивченко

Я был с визитом в США в начале августа, а в начале сентября уже приехала к нам крупная корпорация. Президент был в Америке в начале сентября. Мы посмотрим, что будет в начале октября. Посмотрим, как к нам будут заходить американские инвестиции, используя кредиты экспортно-импортного банка.

Одним из главных препятствий для захода инвестиций в страну является фактически неработающая правоохранительная и судебная система. Инвесторы требуют, чтобы их средства были защищены. Приведу пример — весной текущего года эстонские инвесторы торгово-развлекательного центра SkyMall были вынуждены инициировать инвестиционный спор к государству Украина. Здание торгового центра пытаются отобрать! В ноябре Украина может получить иск на 750 000 000 долларов за инвест-конфликт. Именно такой размер понесенных компанией Аrricano убытков. Скажите, пожалуйста, инвестор, несмотря на то, что у коллеги забирают сотни миллионов долларов инвестиций, будет заходить в Украину без каких-либо гарантий? Американцы изучают украинские рынок и ищут людей, которые могли помочь им разобраться в украинских реалиях. Они смотрят на то, как должностные лица выполняют свои обязательства. К сожалению, скорее всего многие вещи, за которые договорился президент, будут исключительно декларативными. В настоящее время я не вижу людей в президентской команде, кто мог бы реализовывать все это на практике. Работа по привлечению инвестиций, разработке долгосрочных планов вообще не ведется. Такие действия не принесут пользы Украине и украинцам.

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То есть вы слышали от американцев, что им не хватает какого-то конкретного человека, который был бы ответственен именно за этот сектор сотрудничества с Соединенными Штатами?

Нет. Я сказал, что нужно желание и нужные люди. Вопрос в выполнении обязательств, которые страна берет на себя и в стабильности законодательной и налоговой системы. На годы. Тогда будет предсказуемость и тогда, конечно, потребуются определенные люди, которые будут помогать заниматься заводом этих инвестиций в Украину. Не должен жить человек в Вашингтоне, и думать, как построить какой-нибудь "Университет будущего в Кривом Роге". Это я говорю о корпорации DFC. Они имеют открытое представительство, чтобы подписать меморандум с Министерством финансов и внедрять через свой офис проекты в Украине.

Вы рассказывали после визита в Штаты, что вели переговоры с американскими чиновниками и бизнесменами по инвестициям в альтернативную энергетику и сельское хозяйство. Можете рассказать, какие конкретно проекты обсуждали?

Мы обсудили приезд большой торговой миссии в Украину. Это компании, которые готовы инвестировать сюда свои средства. Мы посчитали, что это 3 миллиарда. И есть большие фонды, которые готовы инвестировать как в свои проекты, так и в те, которые есть в наличии в украинских бизнесменов.

Это и международная финансовая корпорация (IFC) в партнерстве с федеральным министерством финансов Австрии, и калифорнийский Templeton фонд, и английский фонд Silverstone. Мы ставим перед собой задачу организовать приезд этой миссии и провести соответствующие мероприятия. Такой приезд точно позволит найти новых партнеров для обеих сторон.

Вы также писали, что некоторые американские инвестиционные компании заинтересованы в том, чтобы выйти на украинский рынок. Что это именно за инвестиционные компании?

Например, сейчас мы создаем американо-украинскую платформу для развития альтернативных источников энергии. Некоторые фонды выразили желание инвестировать в эти проекты. Это биометан, это биогаз, это биомасса. Упомянутый выше фонд сегодня уже строит десять биомассовых заводов в Болгарии. Я их пригласил в Украину и в случае положительных переговоров вполне возможно, что подобные проекты появятся и у нас. Вдвое уменьшить импорт газа благодаря биометану — реально. Общий годовой потенциал замещения природного газа благодаря биометану в Украине составляет 8 млрд кубометров. Это равно более 50% годового объема импорта природного газа и более 25% его общего годового потребления. Для сравнения, по данным ООО «Оператора ГТС Украины», в 2020 году общий годовой объем потребления природного газа составил более 28 млрд куб м, из которых импорт — около 50% от этого объема (15,9 млрд куб м.).

Нужно использовать все возможности. Я уже не говорю о биоэтаноле — это тоже переработка и это часть тех долларов, которые мы отправляем в Россию за переработанную нефть или бензин. Мы можем оставить эти деньги в Украине у наших сельхозпереработчиков. Поэтому это стратегические направления, на которых мы должны сконцентрироваться.

Вторую часть интервью с нардепом Вадимом Ивченко читайте на сайте "Телеграф" позже.