Шмигаль – ручний, а міністри зараз виконують вказівки Офісу президента – нардеп Івченко

У поточного премʼєра немає амбіцій, і він зручний владі

Країні потрібен прем’єр-лідер, який буде активно впроваджувати нові ідеї, нові реформи, буде брати якісні кадри до команди, а Денис Шмигаль таким не є, розповідає в інтерв’ю «Телеграфу» заступник голови партії «Батьківщина», посол фонду ООН з глобального сталого розвитку Вадим Івченко.

Ми поспілкувались з народним депутатом про те, чому потрібна відставка всього Уряду, чому нинішній прем’єр-міністр влаштовує Офіс президента, а також, про пріоритетні напрями розвитку аграрної політики в Україні та можливий розпуск парламенту.

Також, ми поспілкувались з нардепом про його нещодавній візит в США, де він зустрічався з ключовими американськими політиками та чиновниками. В першій частині інтервʼю він розповів, яких домовленостей вдалось досягти аби розпочати нову сторінку американо-українського співробітництва.

Зараз активно обговорюються можливі зміни в Уряді. На вашу думку, чи потрібні відставки міністрів і яких саме?

Фактично, уряду Шмигаля, за який голосувала Верховна Рада в березні 2020, на сьогоднішній день не існує — багато людей вже звільнили. Хоча причини звільнення часто взагалі невідомі. Об’єктивні – це коли вони не справляються зі своєю роботою, у них погані показники, а суб’єктивні – коли, можливо, вони комусь просто не подобаються (наприклад, в Офісі президента). Мені здається, правильно було б звільнити весь уряд та призначити нову команду на чолі з прем’єр-міністром і затвердити їх програму дій. Через рік виконання саме цієї програми буде критерієм визначення компетенції міністрів.

А у нас сьогодні ні програми, ні людей, ні розуміння, чому звільняють міністрів. Невідомо, чи виконують вони певні показники, чи не виконують. Незрозуміло що вони взагалі мають робити, оскільки це мало було прописано в затвердженій програмі дій.

Чи задоволені ви як депутат комунікацією уряду з парламентом?

Від кожної комунікації мають бути результати. Прем’єр-міністр і міністри спілкуються з депутатами, але чи виконують вони доручення Верховної Ради і чи дійсно у нас уряд підзвітний парламенту? Ні, в першу чергу виконуються вказівки Банкової

Хоча заради правди скажу, що є в уряді міністри які добре працюють з парламентом і, вважаю, гарно виконують свою роботу. На жаль, не можу сказати це про прем’єр-міністра.

Але чому тоді такий прем’єр може влаштовувати нинішню владу, Офіс президента? Бо зараз ми можемо чути, що ні Зеленський, ні голова його Офісу зараз не хочуть змінювати Шмигаля

Шмигаль ручний, зрозумілий. Він без амбіцій, коли потрібно, може зупинитись, коли потрібно, може чогось не робити. Але чи потрібен такий прем’єр країні? Думаю, ні. Країні потрібен прем’єр-лідер, який згідно тієї соціально-економічної політики, яку він затвердив перед парламентом, буде активно впроваджувати нові ідеї, нові реформи, буде брати якісні кадри до команди. Сьогодні цього не відбувається.

Ви сказали, що є деякі з міністрів, хто ефективно виконує свої функції. Чи, на вашу думку, ці міністри можуть мати якусь індульгенцію від звільнень?

Так, є міністри, які намагаються реально щось робити. Наприклад, міністр сільського господарства Роман Лещенко. Він намагається відродити міністерство АПК, яке було ліквідовано і зруйновано урядом Гончарука, намагається відновити 1% від ВВП державної підтримки, єдиний з усіх попередніх міністрів зайнявся меліорацією на посушливих територіях. Це стратегічно важливий напрямок і я знаю, що він проводить певні перемовини в інших країнах по залученню інвестицій в ці сектори. Мені подобається, наприклад, міністр фінансів Сергій Марченко. На жаль, його політичної ваги не вистачає, щоб довести домовленості з Міжнародним валютним фондом до логічного розвитку. Але він чітко і зрозуміло працює, в тому числі, і з парламентом. При цьому я розумію, що ті служби, які знаходяться під міністром фінансів – митниця, ДФС і інші – вони призначаються за домовленістю з ОП. Йому важко ними управляти, хоча це фактично його сфера діяльності. Також, ефективний міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов. Теж багато чую про проекти, про зміни до законів, про ліквідацію ДАБІ. Мені здається, що в нього виходить ламати цю корупційну «кормушку». Ніхто не зміг цього зробити до нього.

Візит в США

Нещодавно відбувся візит Зеленського до США, незадовго до цього, ви також були в Америці, де зустрічались з різними політиками та чиновниками. Як ви можете оцінити візит українського президента з точки зору домовленостей, які були досягнуті?

Я був у Сполучених Штатах, зустрічався з великим американським бізнесом, зустрічався з інвестиційними фондами, з політиками, в тому числі, і тими, які відповідають за Україну, і рівно через місяць в нашу країну приїхала велика американська корпорація — компанія «Indigo Agriculture Europe». Вони займаються підсиленням насіння для зміцнення від посухи, від хвороб, а також вуглецевим землеробством. Представники компанії зустрілись з керівництвом провідних холдингів, планують разом зі IFC розпочати фінансування програм сільського господарства, які зорієнтовані на покращення кліматичних умов. Відбулась зустріч із Академією аграрних наук де було підписано меморандум. Компанія шукає партнерів, а українському бізнесу це може принести багато можливостей.

Вадим Івченко

Я був з візитом у США на початку серпня, а на початку вересня вже приїхала до нас велика корпорація. Президент був в Америці на початку вересня. Ми подивимось, що буде на початку жовтня. Подивимось, як до нас будуть заходити американські інвестиції, використовуючи кредити експортно-імпортного банку.

Однією з головних перепон для заходження інвестицій в країну є фактично непрацююча правоохоронна та судова система. Інвестори вимагають, щоб їх кошти були захищені. Наведу приклад — навесні поточного року естонські інвестори торгово-розважального центру SkyMall були змушені ініціювати інвестиційний спір до держави Україна. Будівлю торгового центру намагаються відібрати! У листопаді Україна може отримати позов на 750 мільйонів доларів через інвест-конфлікт. Саме такий розмір понесених компанією Аrricano збитків. Скажіть, будь ласка, який інвестор, дивлячись на те, що в колеги забирають сотні мільйонів доларів інвестицій, буде заходити в Україну без будь-яких гарантій? Американці вивчають українські ринок та шукають людей які могли допомогти їм розібратись в українських реаліях. Вони дивляться на те, як посадовці виконують свої зобов’язання. На жаль, скоріш за все багато речей, за які домовився президент, будуть виключно декларативними. На даний час я не бачу людей в президентській команді хто міг би реалізовувати все це на практиці. Робота по залученню інвестицій, розробці довгострокових планів взагалі не ведеться. Такі дії не принесуть користі Україні і українцям.

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Тобто ви чули від американців, що їм не вистачає якоїсь конкретної людини, яка була б відповідальна саме за цей сектор співпраці зі Сполученими Штатами?

Ні. Я сказав, що потрібно бажання і потрібні люди. Питання у виконанні зобов’язань, які країна бере на себе і у стабільності законодавчої та податкової системи. На роки. Тоді буде передбачуваність і тоді, звичайно, будуть потрібні певні люди, які будуть допомагати займатись заведенням цих інвестицій в Україну. Не буде сидіти людина в Вашингтоні, і думати, як побудувати якийсь там "Університет майбутнього у Кривому Розі". Це я кажу про корпорацію DFC. Вони мають відкрите представництво, щоб підписати меморандум з міністерством фінансів і впроваджувати через свій офіс проєкти в Україні.

Ви розповідали після візиту у Штати, що вели перемовини з американськими чиновниками та бізнесменами щодо інвестицій в альтернативну енергетику та сільське господарство. Можете розказати, які конкретно проекти обговорювали?

Ми обговорили приїзд великої торговельної місії в Україну. Це компанії, які готові інвестувати сюди свої кошти. Ми порахували, що це 3 мільярди. І є великі фонди, які готові проінвестувати як свої проєкти, так і ті, які є в наявності у українських бізнесменів.

Це і міжнародна фінансова корпорація (IFC) у партнерстві з федеральним міністерство фінансів Австрії, і каліфорнійський Templeton фонд, і англійський фонд Silverstone. Ми ставимо перед собою завдання організувати приїзд цієї місії та провести відповідні заходи. Такий приїзд точно надасть можливість знайти нових партнерів для обох сторін.

Ви також писали, що деякі американські інвестиційні компанії зацікавлені в тому, щоб вийти на український ринок. Що це саме за інвестиційні компанії?

Наприклад, зараз ми створюємо американо-українську платформу для розвитку альтернативних джерел енергії. Деякі фонди висловили бажання інвестувати в ці проєкти. Це біометан, це біогаз, це біомасса. Згаданий вище фонд сьогодні вже будує десять біомасових заводів в Болгарії. Я їх запросив до України і в разі позитивних перемовин цілком можливо що подібні проекти з’являться і у нас. Вдвічі зменшити імпорт газу завдяки біометану – реально. Загальний річний потенціал заміщення природного газу завдяки біометану в Україні складає 8 млрд кубометрів. Це дорівнює більше 50% річного обсягу імпорту природного газу та понад 25% його загального річного споживання. Для порівняння, за даними ТОВ «Оператора ГТС України» у 2020 році загальний річний обсяг споживання природного газу склав понад 28 млрд куб м, з яких імпорт – близько 50% від цього обсягу (15,9 млрд куб м.).

Потрібно використовувати всі можливості. Я вже не кажу про біоетанол — це теж переробка і це частина тих доларів, які ми відправляємо в Росію за перероблену нафту або за бензин. Ми можемо залишити ці гроші в Україні у наших сільгосппереробників. Тому це стратегічні напрямки на яких ми маємо сконцентруватись.

Другу частину інтервʼю з нардепом Вадимом Івченко читайте на сайті "Телеграф" згодом.