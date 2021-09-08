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Українці бідні, оскільки кинули інвесторів, і ті більше не приходять, — ніякої "зради" тут немає

Автор
В. Куценко
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Українці бідні, оскільки кинули інвесторів, і ті більше не приходять, — ніякої "зради" тут немає Новина оновлена 08 вересня 2021, 20:13

Зараз іноземці вважають, що вкладатися в Україну невигідно

В Україну не йдуть іноземні інвестиції не через погану рекламу, а з огляду на небезпеку і відсутності хорошої дешевої робочої сили.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів відомий інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський стверджував, що Україна інвестиційно приваблива для інших країн, проте багатьом невигідна наявність тут дешевої робочої сили, і тому інвестиції не надходять.

Фурса прояснив, що насправді дешева робоча сила завжди була перевагою в таких питаннях, однак в Україні люди в більшості своїй або недостатньо кваліфіковані, або не мотивовані.

Більш того, вважає банкір, інвестори навпаки люблять "недооцінені" шляхи для вкладень, і їх відсутність в Україні означає тільки те, що можливості заробляти тут поки немає.

Експерт з фінансів закликав українців не шукати "приємної зради", на яку можна було б звалити відповідальність за свою неспроможність.

"Ми бідні, бо інвестори до нас не приходять. А не приходять вони тому, що тих, хто прийшов, ми кинули. Разом з суддями, прокурорами, депутатами. І поки вони не відчують, що тут безпечно, ніхто не прийде", — підкреслив він.

Більше по темі читайте в інтерв’ю "Телеграфу" - Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися.

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