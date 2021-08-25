"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС

Президент Эстонской Республики считает, что Украина, как Молдова и Грузия, пока не готовы претендовать на членство в ЕС

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украине потребуется еще 20 лет усердно работать, чтобы подготовиться к членству в ЕС.

Об этом президент республики заявила в интервью "Европейской правде".

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции: для Украины, Молдовы, Грузии", – поделилась Керсти Кальюлайд.

По словам политика, она за то, чтобы границы ЕС расширялись, однако это не произойдет быстро. Мол, для вступления в Евросоюз нужно выполнить много условий, и Украина, как и две другие страны, пока не соответствует нужным критериям.

"Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности… Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", – считает Кальюлайд.

Напомним, Украине могли дать План действий по членству в НАТО (ПДЧ) еще 13 лет назад, однако этого не случилось из-за двух известных политиков.