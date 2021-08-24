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Посол Евросоюза поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке (видео)

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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Посол Евросоюза поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке (видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 11:39
Посол Европейского союза Матти Маасикас

Матти Маасикас заявил, что Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС

В Украине сегодня, 24 августа, празднуют 30-ю годовщину Независимости. По этому случаю в столице начался военный парад, на который съехались представители НАТО. Кроме того, Украину поздравляют представители международного сообщества, к которым присоединился посол Евросоюза Матти Маасикас — записал поздравление на украинском языке.

Видеообращение во вторник, 24 августа, опубликовало представительство ЕС в Украине в Facebook.

Маасикас в своем обращении отметил, что понимает значение независимости и поддержал Украину словами Тараса Шевченко "в своем доме — своя правда, и сила, и воля".

Кроме того, посол ЕС заявил, что с первых дней независимости Евросоюз был рядом с украинским народом, а в 2013 году европейские стремления украинцев стали двигателем Евромайдана. Не обошел вниманием Маасикас и Соглашение об ассоциации. Дипломат отметил, что оно является символом дальнейших преобразований Украине.

"Европейский выбор и европейские стремления Украины полностью признаются Европейским Союзом. Мы поддерживаем стратегические задачи и внешнеполитические приоритеты Украины... Мы разделяем общие обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции", — отметил Матти Маасикас, добавив, что Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС.

Также в своем обращении Маасикас отметил, что Украина за 30 лет преодолела множество препятствий, а незаконная аннексия Крыма и оккупация Донбасса Россией до сих пор остаются чрезвычайным вызовом. При этом дипломат подчеркнул, что Евросоюз остается непреклонным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. ЕС является и останется крупнейшим и надежным партнером Украины", — резюмировал он.

Напомним, наш корреспондент зафиксировал праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствовали на параде в этот день.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Польши Анджей Дуда во время выступления на саммите "Крымской платформы" выразил слова благодарности на украинском языке.

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