Посол Євросоюзу привітав Україну з Днем Незалежності українською мовою (відео)

Матті Маасікас заявив, що Україна стала одним із пріоритетних партнерів ЄС

В Україні сьогодні, 24 серпня, святкують 30-ту річницю Незалежності. З цієї нагоди у столиці розпочався військовий парад, на який з’їхалися представники НАТО. Крім того, Україну вітають представники міжнародної спільноти, до яких долучився посол Євросоюзу Матті Маасікас, який записав привітання українською мовою.

Відеозвернення у вівторок, 24 серпня, опублікувало представництво ЄС в Україні у Facebook.

Маасікас у своєму зверненні зазначив, що розуміє значення незалежності і підтримав Україну словами Тараса Шевченка "у своїй хаті — своя правда, і сила, і воля".

Крім того, посол ЄС заявив, що з перших днів незалежності Євросоюз був поруч з українським народом, а у 2013 році європейські прагнення українців стали рушієм Євромайдану. Не оминув увагою Маасікас і Угоду про асоціацію. Дипломат зазначив, що вона є символом подальших перетворень України.

"Європейський вибір і європейські прагнення України повністю визнаються Європейським Союзом. Ми підтримуємо стратегічні завдання і зовнішньополітичні пріоритети України… Ми поділяємо спільні зобов’язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції", — зазначив Матті Маасікас, додавши, що Україна стала одним з пріоритетних партнерів ЄС.

Також у своєму зверненні Маасікас зазначив, що Україна за 30 років здолала безліч перешкод, а незаконна анексія Криму та окупація Донбасу Росією і досі залишаються надзвичайним викликом. При цьому дипломат підкреслив, що Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Як Європи немає без України, так немає і безпечної Європи без незалежної і безпечної України. ЄС є і залишиться найбільшим і найнадійнішим партнером України", — резюмував він.

Нагадаємо, наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня, а також іноземних гостей, які присутні на параді в цей день.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на саміті "Кримської платформи" висловив слова подяки українською мовою.