Анджей Дуда на "Кримській платформі" заговорив українською (відео)

Президент Польщі подякував Зеленському українською мовою.

Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на саміті "Кримської платформи", який покликаний впроваджувати стратегію деокупацію Криму, висловив слова подяки на українській мові.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на трансляцію саміту.

Президент Польщі почав промову українською мовою, подякувавши Зеленського за запрошення.

Після чого Дуда перейшов на польську і запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

Крім того, глава Польщі зазначив, що його країні добре знайоме слово "окупація". Він згадав 1945 рік, коли союзники зрадили Польщу і домовилися зі Сталіним.

Після чого, він запевнив, що "Польща є і буде активним учасником" Кримської платформи ".

Відзначимо, 23 серпня в столиці проходить перший саміт "Кримської платформи". Участь в ньому беруть представники більш 40 країн світу. Ініціатором заходу виступив Володимир Зеленський. Головний задум — розробити план деокупації анексованого Росією Криму. По закінченню саміту планується підписання низки стратегічних документів.