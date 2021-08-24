Делегации стран-союзников прибыли на военный парад ко Дню независимости (эксклюзивные фото)

В Киеве начался парад, среди гостей можно увидеть известных иностранных политиков

В Киеве в эти минуты проходит торжественный парад ко Дню Независимости Украины, в котором, помимо войск ВСУ, в этом году участвуют и силы НАТО. А в числе приглашенных — делегации стран-союзников нашего государства.

Как сообщает с места событий корреспондент "Телеграфа", на празднике присутствуют президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. А в числе приглашенных — президент Польши Анджей Дуда, глава Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Свои места заняли и другие именитые политики (смотри фотогалерею).

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

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Уже в 12:00 в небе над Киевом состоится воздушный парад с участием "Боингов" и истребителей НАТО. Так, в небо над Киевом взлетят американские военные "Боинги" — КС-135 "Стратотанкер" и Р-8 "Посейдон", которые примут участие в празднике. Помимо самолетов США, в торжественной части ко Дню Независимости Украины примут участие польские многоцелевые истребители F-16, словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan, а также британские истребители Eurofighter Typhoon.

Ранее "Телеграф" сообщал, что наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа.