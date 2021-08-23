Над Украиной пролетят истребители НАТО: где и когда смотреть

Украинцы смогут увидеть американские и европейские самолеты и военные вертолеты

Во вторник, 24 августа, в День независимости Украины над Крещатиком в Киеве пролетит авиация НАТО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве пишет РБК-Украина.

Известно, что в 12:00 в небо взлетят американские военные "Боинги" — КС-135 "Стратотанкер" и Р-8 "Посейдон", которые примут участие в воздушном параде.

Помимо самолетов США, в торжественной части ко Дню Независимости Украины примут участие польские многоцелевые истребители F-16, словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan, а также британские истребители Eurofighter Typhoon.

Напомним, что в Одессе уже несколько дней кряду готовятся к параду ко Дню Независимости Украины, в рамках чего в небо поднимаются самолеты, а на море выходят военные корабли. Эффектные видео подготовки — со стрельбой и спецэффектами — смотрите на нашем сайте.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создала антикоррупционную структуру, которая не имеет аналогов в Европе, или даже мире. Вместе с тем, наша страна все еще остается "почти членом ЕС и почти членом НАТО".