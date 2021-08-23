Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн

30-я годовщина независимости бурно отмечается в каждом уголке Украины

Уже во вторник, 24 августа, Украина в юбилейный раз отмечает День независимости, что ознаменуется целым рядом торжественных мероприятий едва ли не в каждом городе страны.

"Телеграф" соберет все самое важное и интересное по теме.

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Как сообщал "Телеграф", ко Дню независимости уже долго время готовятся масштабные военные парады — в Киеве задействуют тяжелую бронированную технику и авиацию, в то время как в Одессе на Черном море устроят настоящее шоу с фонтанами и спецэффектами.

Что интересно, на обоих парадах украинских военнослужащих будут сопровождать военные и военная техника стран-союзников из НАТО.

Каждый год военные парады вызывают массу вопросов, и 2021 год не стал исключением: волну негодования в сети подняла переселенка из Донбасса, которая раскритиковала танки в Киеве. На фоне этого "Телеграф" провел свой опрос, чтобы выяснить мнение читателей о целесообразности проведения военных парадов, — большая часть высказалась против.

Однако кроме военных представлений украинцев ждет и мощная культурная программа. Например, в Киеве проведут большой концерт, а в Харькове помимо выступлений откроют мемориал Кернесу. Хорошая культурная программа ждет и Одессу с Днепром.