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Делегації країн-союзників прибули на військовий парад до Дня незалежності (ексклюзивні фото)

Автор
О. Волкова
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Делегації країн-союзників прибули на військовий парад до Дня незалежності (ексклюзивні фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 10:42

У Києві почався парад, серед гостей можна побачити відомих іноземних політиків

У Києві в ці хвилини проходить урочистий парад до Дня Незалежності України, в якому, крім військ ЗСУ, цього року беруть участь і сили НАТО. А в числі запрошених — делегації країн-союзників нашої держави.

Як повідомляє з місця подій кореспондент "Телеграфа", на святі присутні президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою. А в числі запрошених — президент Польщі Анджей Дуда, глава Естонської Республіки Керсти Кальюлайд. Свої місця зайняли і інші імениті політики (дивись фотогалерею).

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Відзначимо, що на нашому сайті доступна пряма трансляція свята.

Вже о 12:00 в небі над Києвом відбудеться повітряний парад за участю "Боїнгів" і винищувачів НАТО. Так, в небо над Києвом злетять американські військові "Боїнги" — КС-135 "Стратотанкер" і Р-8 "Посейдон", які візьмуть участь у святі. Крім літаків США, в урочистій частині до Дня Незалежності України візьмуть участь польські багатоцільові винищувачі F-16, словацькі вертольоти UH60 Black Hawk і транспортні літаки C-27 Spartan, а також британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня.

Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Україна
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
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Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
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