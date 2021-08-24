Объятия с военными и селфи со звездами: на Крещатике - последние приготовления к параду (эксклюзивный фоторепортаж)

На площади продолжают готовиться к параду, корреспондент "Телеграфа" запечатлел праздничную атмосферу

В Киеве вовсю готовятся к началу парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины, который стартует в 10:00.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий, людей в центре Киева — тысячи. Чтобы избежать ЧП и провокаций, копы работают в усиленном режиме и используют металлоискатели.

Обстановка на Крещатике царит очень дружественная и праздничная. Украинцы с национальными флагами обнимают военных и фотографируются со знаменитостями. Среди них — певец Монатик, который пришел на праздник заблаговременно.

Отметим, что уже в 10:00 здесь начнется масштабный парад, в котором, помимо техники ВСУ, свою мощь продемонстрируют самолеты НАТО. На Трухановом острове состоится артиллерийский салют.

Кроме того, в рамках праздника после парада запланирован "Марш Защитников Украины 2021" по маршруту: парк имени Тараса Шевченко — Бессарабская площадь — улица Крещатик — Майдан Незалежности.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, в 12:00 в небо над Киевом взлетят американские военные "Боинги" — КС-135 "Стратотанкер" и Р-8 "Посейдон", которые примут участие в воздушном параде. Помимо самолетов США, в торжественной части ко Дню Независимости Украины примут участие польские многоцелевые истребители F-16, словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan, а также британские истребители Eurofighter Typhoon.