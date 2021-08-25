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"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС

Автор
О. Волкова
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"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС Новина оновлена 25 серпня 2021, 11:12
Президент Естонії на зустрічі з Володимиром Зеленським

Президент Естонської Республіки вважає, що Україна, як Молдова і Грузія, поки не готові претендувати на членство в ЄС

Глава Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україні потрібно ще 20 років старанно працювати, щоб підготуватися до членства в ЄС.

Про це президент республіки заявила в інтерв’ю для "Європейської правди".

"Я б хотіла, щоб Євросоюз був сміливішим в питанні розширення. Потрібно якесь рішення для Східних партнерів: або ми пропонуємо їм повноцінне членство, або створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції: для України, Молдови, Грузії", — поділилася Керсті Кальюлайд.

За словами політика, вона за те, щоб кордони ЄС розширювалися, однак це не відбудеться швидко. Мовляв, для вступу в Євросоюз потрібно виконати багато умов, і Україна, як і дві інші країни, поки що не відповідає потрібним критеріям.

"Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", — вважає Кальюлайд.

Нагадаємо, Україні могли дати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) ще 13 років тому, проте цього не сталося через двох відомих політиків.

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