Частину міністрів хочуть звільнити вже у вересні: кому час збирати речі

Новий політичний сезон в Україні ще не почався, а і президент, і глава Верховної Ради, і народні депутати вже анонсують осінні відставки в уряді. Про те, хто потрапить під "кадровий ніж" — дізнавався "Телеграф".

В одному з недавніх інтерв’ю президент Володимир Зеленський прямо заявив про підготовку кадрових змін в Кабінеті міністрів: "Є деякі менеджери в нашій державі, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу".

Він підкреслив, що деякі міністри "починають багато говорити, коли їм нема чого показати". При цьому, глава держави автоматично вивів з-під "удару" двох міністрів — главу Мінінфраструктури Олександра Кубракова і керівника МОЗ Віктора Ляшко, призначених на свої посади не так давно. Президент назвав їх ефективними менеджерами, яких вже зараз можна оцінювати за результатами їх роботи.

Трохи пізніше про відставки заговорив і спікер парламенту Дмитро Разумков. За його словами, це питання може бути розглянуто вже на першому пленарному тижні Верховної Ради, який розпочнеться 7 вересня. Однак, уточнив Разумков, поки жодних заяв та подань від прем’єр-міністра до парламенту не надходило.

Кого з міністрів можуть звільнити?

Підготовкою майбутніх відставок в Офісі президента зайнялися ще влітку. Зокрема, після того, як звільнили з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в Раді не під запис говорили про звільнення міністрів юстиції Дениса Малюськи, а також міністра культури Олександра Ткаченка. І навіть говорили про можливу заміну прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на новопризначеного віцепрем'єра Олексія Любченка. Втім, як кажуть джерела "Телеграфа" у фракції "Слуга народу", від цієї ідеї поки відмовилися.

Хоча під загрозою, як і раніше, залишається міністр юстиції Малюська.

"Всіма цими відставками та призначеннями займається або глава Офісу президента Андрій Єрмак або його заступники. Наприклад, юстицію в ОП опікає Андрій Смирнов, він же і лобіює звільнення Малюськи. Смирнов каже, що робота цього міністра його не влаштовує, що він фрік, що він займається на своїй роботі незрозуміло чим. Але нових кандидатів на цю посаду поки немає", — коментує один з нардепів від "Слуги народу" на умовах анонімності.

Ще кілька співрозмовників в партії "Слуга народу" і фракції "Батьківщина" розповіли виданню, що також обговорюється відставка міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марини Лазебної, віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського і міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова. Останньому пророкували місце голови Київської міської державної адміністрації, проте сам він це призначення спростував.

Частина з міністрів попросять на вихід

Але, за словами співрозмовників у партії, остаточний список міністрів на вихід буде обговорюватися вже після повернення президента з Америки.

Крім того, обговорити кадрові питання планують і на позачерговому засіданні фракції "Слуги народу" в понеділок, де також будуть висувати кандидатів на проміжні вибори до Верховної Ради 31 жовтня.

"Зазвичай засідання фракцій призначають раптово й повідомляють про це депутатам за день-два, — розповідає виданню не під запис нардеп зі "Слуги народу". - Як правило, з нами ніякі кандидатури не обговорюють, а тільки надають список. Для того, щоб ми могли пропонувати кандидатури тих же міністрів, нам говорять, мовляв, йдіть на вибори та вигравайте їх, а потім вже пропонуйте когось. А поки ви прийшли на імені Володимира Олександровича, то просто погоджуйтеся з тим, що пропонує Офіс президента. Причому, всі заяви на звільнення у міністрів лежать уже заздалегідь. Щоб як тільки їм знадобитися когось замінити, то це можна було зробити швидко. Так, наприклад, було з Криклієм (ексміністр інфраструктури Владислав Криклій — ред). Йому прямо сказали, що "ти, звичайно, справлявся, але нам просто потрібно щось змінити". Таких формулювань зазвичай вистачає", - говорить нардеп.

За словами ще одного депутата, інші кадрові ротації поки поставлені на паузу. Зокрема, мова йде про можливу відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, яка, за інформацією видання, впирається в брак голосів у парламенті, і звільнення генпрокурора Ірини Венедиктової.

"Її відставку розгойдує в тому числі група Ігоря Коломойського — це добре видно і по їх телеграм каналу "Темний лицар" після того, як вона зайнялася оточенням ІВК", — коментує один з депутатів-"слуг".

У парламенті прогнозують, що питання відставок підніметься вже в перші сесійні тижні Верховної Ради восени.

"Претензії на зараз можуть бути до кожного міністра у кожного парламентського комітету. Я вважаю, що точно повинні мати імунітет міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, також міністр громад і територій Олексій Чернишов, який запустив реформу ДАБК і децентралізацію, і міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, який займається земельною реформою. А до інших міністрів є претензії, але ми будемо проводити аналіз вже на початку політичного сезону і перші кадрові зміни можливі вже до кінця вересня", — прокоментував "Телеграфу" нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Як повідомляв "Телеграф", восени українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги, що вдарить по позиціях влади. І кадрові відставки — один із способів знизити потужність цього удару.