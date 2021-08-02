Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)

ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали

ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
18:45 Сегодня Телеграф Офис генерального прокурора

Осенний политический сезон может стать сезоном отставок, ведь кроме изменений в составе Кабинета министров, о которых писал «Телеграф», своё место может потерять и генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая находится в должности больше года. В марте 2020 года, в том числе, благодаря дружеским отношениям с главой Офиса президента Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским, она заменила на своей должности Руслана Рябошапку.

Как тогда говорили собеседники, именно Венедиктова тогда жаловалась Банковой на плохую коммуникацию между Государственным бюро расследований, которое тогда возглавляла, и Офисом генпрокурора под руководством Рябошапки.

Более того, Венедиктова не раз предлагала свою кандидатуру на должность генпрокурора, хотя в ОП обсуждались и кандидатуры нардепа и в прошлом юриста «Квартала» Сергея Ионушаса, и бывшего замгенпрокурора Сергея Кизя. Но не в последнюю очередь благодаря воле президента, в кресло села именно Венедиктова.

Одним из главных условий тогда было обеспечение эффективной работы ведомства и обеспечение расследования резонансных дел. Однако, как стало известно “Телеграфу”, сейчас в Офисе президента недовольны темпами расследований.

«В ОП вновь стали обсуждать замену Венедиктовой. Занимается этим процессом Андрей Смирнов (зам главы ОП Андрея Ермака, который курирует правовое направление. - Ред.) он и ищет кандидатов на замену. В ОП недовольны тем, что нет посадок и результатов по резонансным делам», - комментирует один из депутатов-«слуг».

Андрей Смирнов

«Телеграф» обратился за комментарием к Андрею Смирнову, но не получил ответ.

Пока главное «достижение», которое можно приписать Офису генпрокурора за время Венедиктовой - это дело кума Путина Виктора Медведчука, которого обвинили в госизмене и сейчас он находится под домашним арестом до 7 сентября.

Однако в основном работа Офиса генпрокурора во время Венедиктовой больше запомнится скандалами. Например, «сливом» дела Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа Максима Микитася. В конце прошлого года Офис генпрокурора передал производство, фигурантом которого является Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины, которое возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.

Также стоит вспомнить недавний скандал, связанный с отстранением Гюндуза Мамедова от управления Департаментом по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию. Именно Мамедов занимался контактами с Международным уголовным судом и сбором информации о преступлениях в аннексированном Крыму.
Кроме того, на время конкурса на главу САП Венедиктова переподчинила этот орган себе.

Однако обещанных посадок топ-коррупционеров за больше чем год не последовало. И именно это, как говорят собеседники «Телеграфа», и стало причиной того, что в ОП снова заговорили об отставке генпрокурора.

Хотя собеседники из окружения Венедиктовой, назвали эту информацию манипуляцией и сказали, что генпрокурор в отставку не собирается.

«В команде (президента - Авт.) нет претензий к работе генпрокурора. Исходя из результатов в расследовании антикоррупционных и других тяжких преступлений. Впервые за много лет Генпрокуратура стала выполнять координационную функцию всей правоохранительной сферы. Реформа Генпрокуратуры проходит успешно, а доверие граждан к институции растёт. Относительно позиции господина Смирнова, учитывая то, что в команде он отвечает за судебную реформу, и те сложности, с которыми она идёт, вряд ли у него есть время погружаться в детали деятельности генерального прокурора, успехам работы которой, я убеждён, он искренне рад»,- прокомментировал «Телеграфу» народный депутат Даниил Гетманцев, близкий к Ирине Венедиктовой.

Как известно, ранее, по просьбе президента, пост главы МВД покинул Арсен Аваков, а буквально на днях глава государства устроил серьезные кадровые перестановки в руководстве армии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
Просмотры: 229

Все по теме:

Генеральная прокуратура, Андрей Смирнов, Ирина Венедиктова, Даниил Гетманцев, Офис Президента, Офис Генпрокурора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"
02 Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)
03 Зеленский: "Мы возвращаем Крым домой - в Украину"
04 "Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
05 Дорожный конфликт на Трухановом: велосипедисты и женщина-таксист не поделили дорогу (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Певица MamaRika родила первенца - первое фото
Певица MamaRika родила первенца - первое фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь