ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали

Осенний политический сезон может стать сезоном отставок, ведь кроме изменений в составе Кабинета министров, о которых писал «Телеграф», своё место может потерять и генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая находится в должности больше года. В марте 2020 года, в том числе, благодаря дружеским отношениям с главой Офиса президента Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским, она заменила на своей должности Руслана Рябошапку.

Как тогда говорили собеседники, именно Венедиктова тогда жаловалась Банковой на плохую коммуникацию между Государственным бюро расследований, которое тогда возглавляла, и Офисом генпрокурора под руководством Рябошапки.

Более того, Венедиктова не раз предлагала свою кандидатуру на должность генпрокурора, хотя в ОП обсуждались и кандидатуры нардепа и в прошлом юриста «Квартала» Сергея Ионушаса, и бывшего замгенпрокурора Сергея Кизя. Но не в последнюю очередь благодаря воле президента, в кресло села именно Венедиктова.

Одним из главных условий тогда было обеспечение эффективной работы ведомства и обеспечение расследования резонансных дел. Однако, как стало известно “Телеграфу”, сейчас в Офисе президента недовольны темпами расследований.

«В ОП вновь стали обсуждать замену Венедиктовой. Занимается этим процессом Андрей Смирнов (зам главы ОП Андрея Ермака, который курирует правовое направление. - Ред.) он и ищет кандидатов на замену. В ОП недовольны тем, что нет посадок и результатов по резонансным делам», - комментирует один из депутатов-«слуг».

«Телеграф» обратился за комментарием к Андрею Смирнову, но не получил ответ.

Пока главное «достижение», которое можно приписать Офису генпрокурора за время Венедиктовой - это дело кума Путина Виктора Медведчука, которого обвинили в госизмене и сейчас он находится под домашним арестом до 7 сентября.

Однако в основном работа Офиса генпрокурора во время Венедиктовой больше запомнится скандалами. Например, «сливом» дела Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа Максима Микитася. В конце прошлого года Офис генпрокурора передал производство, фигурантом которого является Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины, которое возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.

Также стоит вспомнить недавний скандал, связанный с отстранением Гюндуза Мамедова от управления Департаментом по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию. Именно Мамедов занимался контактами с Международным уголовным судом и сбором информации о преступлениях в аннексированном Крыму.

Кроме того, на время конкурса на главу САП Венедиктова переподчинила этот орган себе.

Однако обещанных посадок топ-коррупционеров за больше чем год не последовало. И именно это, как говорят собеседники «Телеграфа», и стало причиной того, что в ОП снова заговорили об отставке генпрокурора.

Хотя собеседники из окружения Венедиктовой, назвали эту информацию манипуляцией и сказали, что генпрокурор в отставку не собирается.

«В команде (президента - Авт.) нет претензий к работе генпрокурора. Исходя из результатов в расследовании антикоррупционных и других тяжких преступлений. Впервые за много лет Генпрокуратура стала выполнять координационную функцию всей правоохранительной сферы. Реформа Генпрокуратуры проходит успешно, а доверие граждан к институции растёт. Относительно позиции господина Смирнова, учитывая то, что в команде он отвечает за судебную реформу, и те сложности, с которыми она идёт, вряд ли у него есть время погружаться в детали деятельности генерального прокурора, успехам работы которой, я убеждён, он искренне рад»,- прокомментировал «Телеграфу» народный депутат Даниил Гетманцев, близкий к Ирине Венедиктовой.

Как известно, ранее, по просьбе президента, пост главы МВД покинул Арсен Аваков, а буквально на днях глава государства устроил серьезные кадровые перестановки в руководстве армии.