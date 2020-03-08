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Дело MH17: следовательскую группу от Украины возглавил заместитель генпрокурора

Дело MH17: следовательскую группу от Украины возглавил заместитель генпрокурора
19:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Международную следственную группу от Украины по делу MH17 возглавил заместитель генпрокурора Мамедов.

В Амстердаме 8 марта согласовали и утвердили обновленный список членов Совместной следственной группы (JIT) от Украины. Ее возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в JIT вошли 4 представителя ведомства.

"Работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, продлили. В JIT входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии", - говорится в сообщении.

"Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 9 марта в Нидерландах начнется судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было больше всего на борту самолета Малазийских авиалиний, по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.

Катастрофа MH17: следственная группа продолжит сотрудничество

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Катастрофа MH17: Польша надеется, что суд установит виновных

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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Украина, Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия, MH17, Гюндуз Мамедов, JIT, ОГП.
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