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Катастрофа MH17: Польша надеется, что суд установит виновных

Катастрофа MH17: Польша надеется, что суд установит виновных
17:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Варшава надеется, что суд установит виновных в катастрофе МН17.

В Польше положительно воспринимают начало судебного процесса в Нидерландах по делу о сбивании авиалайнера МН17 над оккупированным Донбассом, выражают свою поддержку этому процессу и надеются, что суд установит виновников преступления.

Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД Польши.

"МИД Польши положительно воспринимает назначенное на 9 марта начало судебного процесса в королевстве Нидерландов, которое имеет целью выяснить истинные обстоятельства и установить виновных в сбивании над территорией Украины, которая контролируется сепаратистскими силами при поддержке России, самолета малайзийских авиалиний МH17 17 июля 2014 года" , - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, польская сторона в полной мере доверяет независимости и профессионализму юридических процедур, которые будут применены в суде в рамках существующих юридических норм королевства Нидерландов.

"Мы выражаем надежду на то, что этот судебный процесс детально установит развитие событий и лиц, ответственных за это преступление, следствием чего стала трагическая смерть около 300 человек 17 национальностей", - подчеркнули в МИД РП.

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Польский МИД также призвал все страны в полной мере сотрудничать с общей следственной группой в рамках этого следствия в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2166.

Как известно, 17 июля 2014 года, в небе над селом Грабово Донецкой области был сбит самолет Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли 298 человек - 283 пассажира самолета и 15 членов экипажа. Среди погибших - 80 детей, член Первой палаты парламента Нидерландов Виллем Виттевен, около ста ученых и медиков, которые занимались проблемами борьбы со СПИДом, представитель ВОЗ Гленн Томас. По количеству жертв это крушение стало крупнейшим в истории Украины.

Катастрофа МН-17: Берлин выступил с заявлением

Суд по делу о сбивании самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

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Польша, Нидерланды, Донбасс, МН17.
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