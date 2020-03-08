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Катастрофа МН-17: Берлин выступил с заявлением

Катастрофа МН-17: Берлин выступил с заявлением
12:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Берлине заявили, что приветствуют начало судебного процесса по делу о катастрофе МН-17.

Германия поддерживает расследование по делу МН17 и приветствует начало судебного процесса. Об этом заявили в МИД ФРГ.

"Германия приветствует начало 9 марта 2020 года уголовного процесса по делу о сбивании рейса MH17 Malaysia Arlines 17 июля 2014 года. Процесс является важным шагом в решении этого ужасного деяния, в котором 298 человек лишились жизни", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Германия с самого начала поддерживала расследования совместной следственной группы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166. Берлин считает, что все государства должны конструктивно участвовать в дальнейшем расследовании и призывает к этому других.

Как сообщалось ранее, 9 марта в Нидерландах начнется суд по делу о катастрофе рейса МН17.

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Судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Общей следственной группой с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Напомним, накануне судебного заседания по делу МН-17 родственники погибших посетили мемориал в Амстердаме.

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Германия, Нидерланды, Гаага, Берлин, МИД ФРГ, Boeing 777, МН-17, Катастрофа МН-17.
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