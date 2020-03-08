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Шаг на пути к справедливости: Канада приветствует начало суда по делу МН-17

Шаг на пути к справедливости: Канада приветствует начало суда по делу МН-17
08:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В МИД Канады заявили, что судебное разбирательство в деле МН-17 это шаг на пути к справедливости.

Начало в Нидерландах судебного рассмотрения дела относительно авиакатастрофы самолета рейса МН17 является важным шагом на пути к справедливости.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада приветствует начало уголовного судебного разбирательства в отношении четырех подозреваемых в катастрофе 17 июля 2014 года самолета Малазийских авиалиний рейса МН17. Это - важная веха в поиске правды, справедливости и ответственности для 298 жертв этого страшного поступка, среди которых и один канадец, а также для их родственников и близких", - сказал Шампань.

 

От имени Канады от выразил "полную уверенность в независимости и профессионализме международного расследования и голландской юридической системы".

Министр также отметил работу Совместной следственной группы "за ее неутомимую работу в установлении ответственности за эти преступления".

Как сообщал Укринформ, 9 марта в Нидерландах начнется суд относительно катастрофы самолета Boeing 777 рейса МН17.

Судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Совместной следственной группой (JIT) с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

 

Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Все по теме:

Канада, МИД Канады, Боинг, Малайзийские авиалинии, МН17, МН-17, Боинг777, Франсуа-Филипп Шампань, Дело МН17.
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