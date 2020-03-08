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Катастрофа МН-17: Родственники погибших посетили мемориал в Амстердаме

Катастрофа МН-17: Родственники погибших посетили мемориал в Амстердаме
10:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Накануне судебного заседания по делу МН-17 родственники погибших посетили мемориал в Амстердаме.

Накануне начала судебного процесса по МН17 родные погибших в катастрофе посетили мемориальный комплекс памяти жертв трагедии, расположенный у амстердамского аэропорта "Схипхол", откуда почти шесть лет назад взлетел самолет.

"Этот суд - это очень важный этап для нас. Мы ждали его пять с половиной лет. Очень важно, что расскажут свидетели. Я с нетерпением жду этих свидетелей ", - сказал в комментарии корреспонденту Укринформа член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг, представляющий большую группу родственников жертв трагедии МН17.Он подчеркнул, что больше всего на свете родственники погибших хотят, чтобы виновные в трагедии были наказаны. Сам Пит Плуг в катастрофе пассажирского самолета потерял брата, невестку и племянника.

"Четыре человека для начала - это очень хорошая новость для нас. Хотя я не думаю, что они будут в суде, но очень важно, что все узнают, что произошло, кто сыграл какую роль ", - отметил он.

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Известно, что один из четырех подозреваемых - Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять двое нидерландских адвокатов. "Этот суд мог бы продолжаться год без адвокатов, представляющих одного из четырех подозреваемых, а теперь, я думаю, процесс может растянуться до пяти лет", - сказал Плуг. В свою очередь Антон Котте, который потерял старшего сына, невестку и шестилетнего внука отметил, что с нетерпением ждет начала судебного процесса.

"Я сказал 5 лет назад, через неделю после катастрофы, что мы обязаны завершить этот процесс ради тех, кого мы любим. Мы не знаем, что может произойти, мы узнаем об этом только в понедельник в 10 утра, когда приедем в суд и вполне возможно, что кто-то из подозреваемых захочет приехать в Нидерланды ", - поделился он.

Как сообщал Укринформ, суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генерального штаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

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Один из подозреваемых - подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

 Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Все по теме:

Нидерланды, Гаага, Боинг, Boeing 777, Малайзийские авиалинии, МН-17, Дело МН-17.
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