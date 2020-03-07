Основатель Bellingcat считает, что российская защита в деле МН17 будет увлекательной

Новости мира:Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс прокомментировал суд по делу МН17.

Команда журналистов-расследователей Bellingcat, которая проводила свои расследования относительно сбитого в 2014 году над Донбассом малайзийского самолета рейса MH17, рада, что судебный процесс по этому делу начнется уже 9 марта.

Об этом основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сказал в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге.

"Прокуратура сообщила, что существует 36 тысяч страниц информации, плюс 6 тысяч мультимедийных файлов, которые будут частью дела, поэтому информации много. И нам, конечно, будет очень приятно видеть дело в суде. Мы не сомневаемся, что российская защита будет интересной и увлекательной", - сказал он.

По словам Хиггинса, уже известно о существовании не менее 14 свидетелей, которые попросили суд не раскрывать их личности.

"Что касается суда, я думаю, что все те люди, которые пытались рассматривать расследования Международной совместной следственной группы (JIT) как полностью базирующееся на доказательствах из открытых источников и работе Bellingcat, будут неприятно удивлены, когда начнется судебный процесс, потому что мы увидим гораздо больше, чем просто доказательства из открытых источников", - подчеркнул основатель группы расследователей.

Напоминаем, 9 марта в Нидерландах начнется суд относительно катастрофы самолета Boeing 777 рейса МН17.

Судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Совместной следственной группой (JIT) с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время катастрофы самолета полковник ГРУ Генерального штаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.