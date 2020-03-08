Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
"Марш женщин" в Киеве: участницы требуют ратификации Стамбульской конвенции (Видео)
В Киеве проходит "Марш женщин" (Видео)
Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик
Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта

Родственники жертв МН17 устроили тихий протест под посольством РФ в Гааге

Родственники жертв МН17 устроили тихий протест под посольством РФ в Гааге
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Родственники жертв пассажирского самолета "Малайзийские авиалинии", сбитого в июле 2014 года, провели молчаливый протест перед посольством России в Гааге.

Накануне судебного процесса по делу о катастрофе самолета рейса МН17, который начнется в Нидерландах 9 марта, родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Напротив посольства России в Гааге они поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов. Кроме родных погибших к акции также присоединились и простые прохожие. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.

Как сообщалось ранее, суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука".

Катастрофа МН-17: Родственники погибших посетили мемориал в Амстердаме

Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков); генерал, а во время сбивания самолета полковник ГРУ Генерального штаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Один из подозреваемых - подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Катастрофа МН-17: Берлин выступил с заявлением

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Нидерланды, Гаага, Боинг 777, МН-17, Молчаливый протест, Дело МН-17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
03 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
04 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
05 Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь