Катастрофа MH17: следственная группа продолжит сотрудничество

Новости Украины:Подписано соглашение о продолжении работы Объединенной следственной группы по расследованию трагедии МН17.

Страны – участницы Объединенной следственной группы, расследующие трагедию рейса МН17, подписали соглашение о продлении сотрудничества.

Речь об этом идет в сообщении Генеральной прокуратуры Нидерландов, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье в Амстердаме.

"Накануне судебного разбирательства, которое начнется в понедельник 9 марта, представители пяти следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы (ОСГ)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что продолжение работы следственной группы "гарантирует, что расследование по факту гибели MH17 будет продолжено безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми".

Как сообщалось, в понедельник в Нидерландах начнется судебный процесс над тремя гражданами России и одним украинцем - Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовы и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний, унесшей жизни 289 человек. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.