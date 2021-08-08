Одноклассник Скичко, экс-нардеп и политзаключенный: кто будет бороться за мандат на довыборах в Раду на 197 округе

31 октября состоятся довыборы в Верховную Раду на 197 округе, чтобы определить, кто заменит в депутатском кресле нынешнего главу Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко. Уже сейчас на округе разворачиваются политические баталии, которые по уровню накала могут сравниться с выборами в 87 округе. Там, напомним, за мандат боролись экс-нардеп Александр Шевченко и уже нынешний депутат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

На Черкасчине партия власти после долгих внутренних споров таки определилась со своим кандидатом, но здесь могут быть сюрпризы, так как, по словам источников, реальных претендентов на победу сейчас несколько. Подробнее о ситуации на 197 округе - в материале «Телеграфа».

Черкассы - край аграрных олигархов

Черкасский регион неоднократно становился местом политических баталий и резонансных конфликтов. Он знаковый в том числе потому, что здесь имеют свои интересы два крупных бизнесмена – владелец агрохолдинга KERNEL Андрей Веревский и Мироновского хлебопродукта (МХП) Юрий Косюк. Последний, к слову, даже успел поработать внештатным советником пятого президента Петра Порошенко.

Два года назад победу на 197 округе одержал шоумен и ведущий Александр Скичко, у которого до того никакого опыта ни в политике, ни в госуправлении не было, но были зеленые флаги «Слуги народа». Как мы помним, бренд «Слуги» и лицо Владимира Зеленского на тех выборах помогли пройти в Раду большинству кандидатов от Зе-команды. В 2019-м Скичко обошел на выборах экс-нардепа Владислава Голуба, несмотря на его немалое влияние в регионе. В январе 2021-го президент назначил бывшего шоумена главой Черкасской ОГА, освободив тем самым одно место под куполом на Грушевского.

Кандидат Тина Кароль и конфликт Скичко с Косюком

На новую избирательную гонку «Слуга народа» выставляет мэра Золотоноши Виталия Войцеховского, который стал компромиссной фигурой после внутренней борьбы за место кандидата в парламент. По словам нескольких источников «Телеграфа», ранее на округ рассматривали жену Александра Скичко Елизавету Юрушеву (дочь миллиардера Леонида Юрушева) и... певицу Тину Кароль. По последней даже заказывали внутреннюю социологию, однако позже от идеи ее выдвижения отказались. Какое-то время раскручивали местного политика Евгения Курбета, который должен был пойти при поддержке МХП от «Слуги народа».

«Это был бы беспроигрышный вариант, так как у них на этом округе есть свои предприятия, это их территория. Но с месяц назад была попытка поменять председателя областного совета, МХП втянули Скичко в эту историю, и включили заднюю буквально накануне сессии. Начались жесткие разногласия между главой облсовета и Скичко. МХП поддерживали губернатора, они готовы были провести ту рокировку, но включился второй олигарх Черкасщины Дмитрий Кравченко. Действующий глава облсовета – аффилированный с ним человек, Кравченко за него вступился и «переломил» Косюка. Косюк дал заднюю и отношения со Скичко испортились. И хотя Скичко дали совет не ссориться с Косюком окончательно, но о том, что представитель МХП пойдет от "слуг " речь уже не идет», - рассказал «Телеграфу» источник в политикуме.

По его словам, одним из кандидатов также был заместитель главы облсовета Сергей Лисовой - одноклассник Александра Скичко, которого тот активно лоббировал.

«Но помирили всех в штабе "Слуги" в Киеве, когда показали социологию. По социологии, комбинация "Войцеховский-"Слуга народа" - единственный вариант, который может хоть как то сравняться с Владиславом Голубом и сразиться за депутатский мандат. Войцеховский – это просто визуализация феномена децентрализации и высокого рейтинга мэров городов. Золотоноша базовый город на 187 округе. Потому у Войцеховского автоматически самые высокие шансы на стартовых позициях, хотя он очень не хотел идти в парламент, чтобы становиться очередной кнопочкой в Раде. Потому он озвучил серьезный райдер Офису президента, сказал оставить за ним Золотоношу, оставить своих людей в городе, чтобы еще укрепиться там», - комментирует источник.

По словам главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, кандидатура Войцеховского возникла после консультаций с черкасской командой и губернатором.

«Он очень успешный мэр, избирается не первый раз. Он авторитетный человек, который мог бы достойно представить нашу партию, нам он интересен с точки зрения работы над финансированием местного самоуправления. Он политик золотоношского масштаба и Канев мало его знает, но у нас задача познакомить его с местным населением», - прокомментировал он «Телеграфу». Но, по его словам, официальное выдвижение состоится только в сентябре. «Оно будет происходить с 1 по 22 сентября. По статуту нашей партии это решение принимает политсовет партии, и мы надеемся, что когда будет первая пленарная неделя с 7 сентября, то мы организуем заседание политсовета, который рассмотрит финально эту кандидатуру и сделает официальное выдвижение», - добавил Корниенко.

Главный конкурент власти - кто он?

Кроме Войцеховского, среди кандидатов на мандат уже упомянутый экс-нардеп Владислав Голуб, которого называют основным претендентом на победу и главным конкурентом кандидату от партии власти. «У Голуба хорошо с социологией, есть финансовый ресурс - через Рината Ахметова. Основной его конкурент – кандидат от "Слуги народа". Больше конкурентов быть не может»,- комментирует осведомленный собеседник издания.

Сам же Голуб в комментарии «Телеграфу» сообщил, что официально о своем выдвижении пока говорить не готов. «Все решения о своем участии, я приму во время начала избирательной кампании. Она начнется 1 сентября. Для меня это не просто округ, а моя малая родина. Кто-то сейчас пытается вдруг найти родственные корни на этом округе, кто-то ищет какие то связи, а для меня это родной регион», - комментирует экс-нардеп.

Кроме этих двух кандидатов, на округе уже засветились экс-нардеп от «Свободы» Андрей Ильенко, жена черкасского мэра Валерия Бондаренко (кандидат от «За майбутне»), бывший узник Кремля Роман Сущенко (кандидат от «Европейской солидарности»). Однако, шансы этих кандидатов, по словам местных экспертов, пока что оцениваются как невысокие.

При этом, уже сейчас некоторые кандидаты обвиняют власть в применении админресурса.

«Когда я приезжаю в разные общины, я предупреждаю об этом заранее, а представители областной госадминистрации, которые работают советниками Александра Скичко, звонят главам общин и говорят, чтобы людей не допускали ко мне на встречи. Или аренда рекламных площадей – собственникам тоже ставят условие, будет ли на этой плоскости висеть информация о Голубе или нет. Но общество сейчас грамотное, есть возможности общаться разными способами», - рассказывает Владислав Голуб. Также, по его словам, представители команды Войцеховского уже проводят опросы и собирают персональные данные жителей.

Корниенко в ответ на это поясняет, что таким образом у Войцеховского проводят замеры отношения к баллотированию мэра Золотоноши и изучают местные проблемы: «Сейчас происходит изучение мнения людей, мы всегда это делаем, когда выдвигаем на округах кандидатов, мы его изучаем. Команда Войцеховского предложила импровизированный уличный соцопрос, который будет проходить в палатках, и других формах. Это будет изучение и проблем и мнения жителей о баллотировании Виталия».

В местной ячейке Комитета избирателей Украины также сообщили «Телеграфу», что пока не видят серьезного применения админресурса, хотя и отмечают, что избирательная кампания на округе уже началась. «Я не могу сказать, что я вижу подключение административного ресурса. Но активность многих кандидатов есть. Человек 5-6 активно ведут кампанию, и ездят по селам, развешивают бигборды. Голуб активно ведет кампанию, кандидат от ЕС Сущенко, (Игорь - Авт.) Зайчук от Нацкорпуса, Ильенко от Свободы. А у "Слуги народа" сразу три кандидата начинают кампанию, это похоже на внутривидовую борьбу – (Сергей - Авт.) Дудка, Лисовой и Войцеховский и выглядит странно»,- комментирует эксперт КИУ Максим Михлик.

Несмотря на то, что избирательная кампания официально начинается только в сентябре, уже сейчас можно прогнозировать, что гонка не будет легкой и так же просто победить представителю от «Слуги народа», как в 2019 году, уже не удастся.