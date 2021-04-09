Веревский купил "обанкротившийся" завод, а заплатил за это каждый украинец: как так получилось?

Почти незаметно для общественности прошел процесс покупки агрогигантом "Кернел" ряда заводов для переработки подсолнечника и производства масла. Казалось бы, что интересного может быть в переходе обычного предприятия от одного собственника к другому? Оказывается, за этот "трансфер" в буквальном смысле слова заплатил каждый украинец.

Как и почему так получилось? Попытались разобраться в этой непростой схеме на примере завода "Эллада", который находится в Кропивницком.

25 марта 2021 года Хозяйственный суд Киева ликвидировал частное предприятие "Эллада" из группы "Креатив". 17 марта Хозсуд утвердил ликвидационный баланс ПАО "Креатив Групп" (обладавшее 100% ЧАО "Креатив"). На тот момент компания была банкротом уже три года.

Между тем активы "Эллады" скупила группа "Кернел" Андрея Веревского. Так, завод по переработке семян подсолнечника и производству масла в Кропивницком приобрел "Приднепровский маслоэкстракционный завод" (принадлежит "Кернелу").

Сейчас "Кернел" является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров подсолнечного масла. Группа предприятий поставляет свою продукцию 60 странам мира. Компании принадлежит 8% мирового рынка. Не трудно понять, что у ее владельца Веревского есть интерес к остальным маслоперерабатывающим заводам. Далее мы расскажем, каким образом эти предприятия можно "приобрести" фактически за копейки.

Как наколядовать завод?

Главный землевладелец страны Андрей Веревский (входит в топ-15 самых богатых украинский - Авт.) через свое ООО "Финансовая компания "Скай" выкупил у "Дельта Банка" активы в виде "Ильичевский масложировой комбинат", "Одесский масложировой комбинат" и "ПКФ "Олир" ЛТД". 39 тыс. кв. м промышленной недвижимости стоили почти 5 млрд грн. Часть кредитов обанкротившегося банка принадлежала Национальному банку Украины и "Укрэксимбанку". Вероятно, суды помогли Веревскому существенно сэкономить на покупке активов.

"Решения судов первой и апелляционной инстанции дали зеленый свет для ООО" ФК "Скай" и обязывают ПАО "Дельта Банк" заключить договор, по которому финансовая компания ("Скай") приобретает право требования по кредитным договорам и дебиторской задолженностью на сумму 4 ,8 млрд грн, всего лишь за 182 млн грн, что в 26 раз меньше общего размера прав требований", - говорит советник председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александр Калиниченко.

То есть суд разрешил вместо почти 5 млрд выкупить предприятие только за 182 млн. Впрочем, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отменил сделку из-за манипуляций с подставными фирмами.

"Фонд отменил результаты торгов, а уплаченные "победителем" 182 452 527,76 грн были возвращены ему в полном объеме в июле 2019 года", - говорится в сообщении учреждения.

"Потом Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд отменили указанные решения Фонда и НБУ и признали заключенным договор между ООО "ФК "Скай" и ПАО "Дельта Банк" об уступке прав требования, хотя средства за лот на данный момент остаются у покупателя", - пишет Finbalance.

"Ощадбанк" - банкуем на все

Издание Finbalance сделало собственное исследование, благодаря которому установило, что примерно по такой же схеме группа "Кернел" Веревского приобрела активы в Кропивницком. Только в случае с возвратом денег за уже купленные заводы в Одесской области фигурировал НБУ, который не был против приобретения предприятий в 26 раз дешевле установленной суммы. В соглашении по "Элладе" фигурирует государственный "Ощадбанк".

"26.11.2019 состоялся аукцион по продаже указанного завода, который проводил ликвидатор "Эллады". Цена продажи составила 499,9 млн грн. Реализация актива происходила по согласованию с Ощадбанком (как залоговым кредитором). Госбанк тогда для соответствующего аукциона согласовал цену 495 млн грн (при том, что при предыдущих попытках продать соответствующий актив Ощадбанк устанавливал цену 9,2 млрд грн)", - отмечает издание Finbalance.

Далее Хозсуд Киева констатировал, что требования кредиторов превышают стоимость имущественных активов, подлежащих продаже в процессе ликвидации, а потому "в соответствии с ч. 7 ст. 64 Кодекса Украины о процедурах банкротства, требования, не погашенные в связи с недостатком имущества, считаются погашенными". Если просто - кредитор ("Ощадбанк") не был против существенного снижения стоимости залогового имущества. Его продают на торгах, однако цена на выходе в десятки раз меньше. Далее суд постановил, что, поскольку предприятие является банкротом, других активов нет, то его долги просто списываются.

Интересно, что еще в марте 2016 тогдашний глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявлял, что общий долг компании "Креатив" (на тот момент владельца "Эллады") перед "Ощадом" превышает 300 млн дол. Пышный не исключил, что часть задолженности компания не сможет покрыть даже залоговым имуществом.

Должностных лиц "Ощадбанка" НАБУ подозревало, что те действовали в интересах ОАО "Креатив Групп" и, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии общества, "умышленно не принимали достаточных и необходимых мер в порядке претензионно-исковой работы по обеспечению взыскания дебиторской задолженности общества в размере более 6,7 млрд грн, чем нанесли тяжелые последствия для государственных интересов".

Более того - в рамках дела в октябре 2018 года брали под стражу заместительницу главы "Ощадбанка" Ирину Земцову. В начале 2021 года она уволена с должности.

"В НАБУ и САП находится ряд эпизодов по завладению средствами АО "Ощадбанк". Один из них - уже расследован. В рамках него 13 лицам сообщено о подозрении, пока сторона защиты знакомится с материалами перед составлением обвинительного акта и направлением его в Высший антикоррупционный суд. Убытки АО "Ощадбанк" установлены в размере 20 млн дол. США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления)", - рассказали корреспонденту" Телеграфа "в НАБУ.

Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность "Креатив Групп" составляла почти 7 млрд грн, в том числе 6,3 млрд грн - долг перед "Ощадбанком". Теперь эти долги списали и за эту выгодную для "Кернела" Веревского историю каждый из 38 млн украинцев не досчитается в собственном кармане примерно 165 гривен.

Пока правоохранительные органы проверяют возможные случаи нанесения ущерба государству от деятельности "Ощадбанка", первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова декларирует миллионные заработки и коллекцию часов стоимостью в сотни тысяч долларов.