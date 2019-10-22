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"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 26%

"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 26%
00:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:"Кернел" разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и погашением 17 октября 2024 года.

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в первом квартале 2020 финансового года (ФГ), начавшегося в июле 2019 года, сократил продажи подсолнечного масла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 300,87 тыс. тонн.

Согласно отчету на сайте Варшавской фондовой биржи в понедельник, продажи подсолнечного масла в бутылках в отчетном периоде составили 8,4% от общего объема продаж.

В июле-сентябре этого года маслоэкстракционные заводы холдинга переработали 629 тыс. тонн семян масличных культур, что на 50% больше показателя за первый квартал 2019 ФГ. Из общего объема переработки 624 тыс. тонн семян пришлось на подсолнечник, остальные 5 тыс. тонн на сою.

В документе отмечается, что объемы экспорта зерна из Украины в первом квартале 2020 ФГ выросли на 17% - до 1,623 млн тонн, из которых 1,1 млн тонн от внешних поставщиков, остальное было произведено сельскохозяйственным подразделением компании.

Перевалка зерна на экспортных терминалах в Украине в отчетном периоде возросла на 22% - до 1,195 млн тонн что обусловлено ростом экспорта зерна из Украины и вводом в эксплуатацию первой очереди нового зернового терминала "Трансгрейнтерминал".

По состоянию на 21 октября 2019 года "Кернел" намолотил 70,98% кукурузы, 99,96% подсолнечника, 99,97% сои и 100% пшеницы. Агрохолдинг намерен собрать урожай с 231,4 тыс. га отведенных под кукурузу, 136,5 тыс. га – подсолнечник, 97,1 тыс. га – пшеницу, 24,3 тыс. га – сою, 23,3 – другие культуры. Всего 512,6 тыс. тонн площадей под культурами, что на 3,1% меньше, чем в 2019 ФГ, говорится в отчете агрохолдинга.

Как сообщалось, "Кернел", разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и погашением 17 октября 2024 года. Бумаги были проданы по цене 99.475% от номинала.

Новые еврооблигации подучили рейтинг "BB-" от Fitch и "B" от S&P. Организатором выпуска выступили ING Bank и J.P. Morgan. Привлеченные средства агрохолдинг планирует использовать для финансирования оборотного капитала и реализации общих корпоративных целей.

По информации "Кернел", 90% евробондов выкупили инвестиционные фонды, 6% - хедж-фонды, еще 4% - банки. По географическому принципу размещения имеет следующую структуру: 49% - доля инвесторов из Великобритании, 27% - из США, 21% - из континентальной Европы, 3% - инвесторы других стран.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на связанных бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

По данным агрохолдинга, на его долю приходится 8% мирового производства подсолнечного масла.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

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Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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Продажи, Кернел, 2020, Солнечное масло, ФГ.
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