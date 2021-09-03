Укр

На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности

Автор
Ю. Забелина
Дата публикации
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Автор
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Верховная Рада понемногу возвращается с каникул Новость обновлена 03 сентября 2021, 18:13
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул

В понедельник, 6 сентября, состоится внеочередной съезд партии «Слуга народа». По словам собеседников «Телеграфа», на нем планируют обсуждать кадровые вопросы, а также, кандидатов от партии на довыборы в Верховную Раду. 

Нардепы не под запись уточняют, что съезд будет закрытым и на нем ожидается присутствие руководства Офиса президента. Среди вопросов, которые планируют вынести на обсуждение — окончательное утверждение кандидатур от политической силы на довыборы в парламент по 184 и 197 округам в Херсонской и Черкасской областях соответственно. Как известно, довыборы назначены на 31 октября. 

Промежуточные выборы пройдут из-за того, что экс-нардепы Александр Скичко и Игорь Колыхаев перешли на новые должности — главы Черкасской ОГА и мэра Херсона. 

Как ранее писал «Телеграф», основным претендентом от «Слуги народа» в Черкассах остаётся мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Подробнее о раскладах на 197 округе читайте здесь.

В Херсоне, по словам собеседников в партии, хотят отдать округ нынешнему мэру Колыхаеву, который с лета лоббирует своего человека и главу своей партии «Нам тут жить» Геннадия Лагуту. 

Партия в понедельник должна официально выдвинуть своих кандидатов, так как 1 сентября официально стартовала избирательная кампания.

Напомним, недавно без мэра остался Кривой Рог, однако выборы там пройдут, вероятно, не раньше весны 2022 года. После гибели Константина Павлова власть перешла к Юрию Вилкулу, который до этого сидел в кресле мэра почти 10 лет.

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