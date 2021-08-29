Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра

В Криворожском горсовете сформировалось промэрское большинство, которое ориентируется на Вилкулов

В родном городе президента Владимира Зеленского последние недели происходят важные политические изменения. После гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова городом должен был руководить секретарь горсовета Александр Котляр, избранный от "Слуги народа". Однако, неожиданно для многих, он отказался от своей должности, и, по результатам тайного голосования, Кривой Рог возглавил Юрий Вилкул.

Вилкул — фигура весьма скандальная, если не сказать одиозная. Он руководил городом на протяжении почти десятилетия, даже оглушительная победа Зеленского и его партии не смогла нарушить эту гегемонию. О том, какие страсти разворачиваются в городе – в материале "Телеграфа".

"Слуг" отодвинули, кто остался у руля?

После внезапного ухода из жизни Константина Павлова горсовет Кривого Рога должен был на своей внеочередной сессии назначить временно исполняющего обязанности мэра. И таковым должен был стать именно секретарь горсовета — депутат от "Слуги народа" Александр Котляр. Однако он отказался от своей должности, аргументировав тем, что не хочет быть объектом спекуляций. Его решение поддержало 33 депутата.

Голосами 32 депутатов и.о. мэра до проведения следующих выборов был назначен Юрий Вилкул. Примечательно, что после 10 лет в кресле главы города, во время последней избирательной кампании Вилкул снялся с выборов перед вторым туром по состоянию здоровья. Своим решением он фактически поддержал Константина Павлова (шел под флагами ОПЗЖ), который также был ставленником семьи Вилкулов.

После демарша Котляра в "Слуге народа" призвали его сдать депутатский мандат.

"Александр Котляр предал принципы партии "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского, а потому должен сложить депутатский мандат. Если не захочет сделать это добровольно – он может стать первым кандидатом на отзыв местного депутата по народной инициативе. Котляр показал, что не способен взять на себя ответственность перед городом и жителями, тем самым предав интересы избирателей", — заявил глава партии Александр Корниенко.

Председатель городской организации, нардеп Юрий Корявченков (он же "Юзик") уточнил, что это решение не обсуждалось ни с депутатской фракцией СН в Кривом Роге, ни с местной ячейкой политсилы.

Однако, по словам депутата горсовета от "Силы людей" Юрия Милобога, такой ход событий был вполне прогнозируемый, так как Котляр уже давно относится к орбите влияния Вилкулов.

"По итогам очередных местных выборов, отдавая должность секретаря "Слуге народа", люди Вилкула объяснили это электорату тем, что они поделились властью с "зелеными". Дескать, за "слуг" люди тоже проголосовали. Но одно дело номинально поделиться властью, а другое – реально пустить во власть. В случае, если бы Котляр пусть и временно, но реально встал бы во главе города, на какие-то темы и финансовые потоки через него попытались бы зайти "слуги". Это тут же вступило бы в противоречие с интересами семьи Вилкулов, которая никого не хочет пускать в свое "закрытое акционерное общество" под названием "Кривой Рог". Убирая с должности Котляра, "вилкулы" убрали в его лице и "слуг". Причем, сделали это красиво – через его личное заявление, хотя можно не сомневаться, что это было оговорено при составлении сценария пленарного заседания", — комментирует Милобог "Телеграфу".

По его словам, сейчас в Криворожском горсовете сформировалось промэрское большинство, которое ориентируется на Вилкулов и состоит оно из нескольких фракций: "Блок Вилкула", "Украинская перспектива", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность".

"Это было промэрское большинство Павлова, теперь оно стало большинством Вилкула. Причем не за счет реального преимущества электоральной поддержки, а за счет прикупленных франшиз ОПЗЖ и ЕС. Для Александра Вилкула (бывший вице-премьер времен Виктора Януковича — ред.), который по факту является теневым градоначальником Кривого Рога, отец – лучшая кандидатура. Хотя реально управлять городом будут те же люди: Евгений Удод (первый зам мэра, — ред.), Андрей Гальченко (экс-нардеп,- ред.) и сам Вилкул, которого в команде называют "Вождем",- добавляет Милобог.

Когда выборы?

В сложившейся ситуации, у "слуг народа" остается не так много вариантов, и один из них – это поход на внеочередные выборы мэра Кривого Рога. Но, согласно законодательству, они могут быть назначены только на весну 2022 года.

"Нужно, чтобы все документы от местных органов власти сначала поступили в Верховную Раду. Потом их должен изучить профильный комитет и только потом это рекомендуют вынести на голосование. Учитывая, что парламент начинает работу 7 сентября, то срок, который установлен законодательством для полноценной избирательной процедуры, нарушается. Поэтому ближайшая дата — это 27 марта 2022 года", — прокомментировал "Телеграфу" член ЦИК Юрий Буглак.

Тем не менее, по словам собеседников "Телеграфа" в "Слуге народа", там рассматривают вариант с более ранней датой выборов, хотя и признают, что на 31 октября, когда состоятся довыборы в парламент, успеть почти невозможно.

"Ускорить вряд ли получиться, так как до сих пор сохраняется странная процедура, по которой сессия горсовета должна признать Константина Павлова мертвым, и на основании этого прекратить его полномочия. Только после этого можно объявить выборы – раньше вообще никак. А в Харькове, например, с этим решением по Кернесу тянули почти два месяца. И они могут тянуть так довольно долго, если решат, что им это выгодно, но не до бесконечности – в какой-то момент включится механизм прямого решения ЦИК", — говорит собеседник в партии.

Кого выдвинет Зеленский?

Но кроме желания местных элит затянуть процесс назначения выборов, в Офисе президента и в партии столкнутся с еще одной проблемой – отсутствие альтернативы Вилкулу. Ведь на сегодня единственным обсуждаемым кандидатом-тяжеловесом остается уже упомянутый нардеп Корявченков, он же "Юзик", но сам депутат, по словам собеседников партии, идти в мэры Кривого Рога уже не хочет. Не хотел идти в мэры экс-кварталовец и раньше. На прошлой мэрской кампании от "Слуги народа" выдвинули Дмитрия Шевчика — генерального директора Центрально-горно-обогатительного комбината, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову. Сегодня же собеседники "Телеграфа" связывают Шевчика с еще одним бизнесменом и политиком Вадимом Новинским.

"На местных выборах в 2020 году была сделана ставка на то, что "Метинвест" через франшизу "СН" заведет своего человека в мэры, но во втором туре тот проиграл коллективному Вилкулу. Ранее в горсовете Кривого Рога всегда заседали топ-менеджеры Ахметова. Сейчас же ситуация нехарактерная — руководителей "Метинвеста" среди депутатов нет, но условный Ахметов всегда будет иметь влияние на город, в котором находятся его активы и проживает рабочая сила", — комментирует Милобог.

Пока же город остается политическим плацдармом для нескольких групп влияния, самой многочисленной из которых является группа Александра Вилкула, и соревноваться с ней Офису президента будет очень непросто несмотря на то, что Кривой Рог – родина Зеленского.