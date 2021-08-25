Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога

Ставший в третий раз мэром Кривого Рога Юрий Вилкул ассоциируется со своим сыном-регионалом и многочисленными скандалами

Спустя 10 дней после трагической гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, малая родина президента Владимира Зеленского обзавелась исполняющим обязанности градоначальника, которым стал прежний городской голова, занимавший этот пост два раза подряд – Юрий Вилкул.

Хотя фамилия «нового-старого» мэра Кривого Рога в отечественном политикуме известна скорее благодаря его сыну – бывшему вице-премьер-министру Украины Александру, отец тоже имеет богатую, полную успехов и скандалов, биографию.

Из науки – в политику благодаря сыну

Родившийся в 1949 году Юрий Вилкул относится к категории, называемой на Западе «self-made man», сумевших из низов взойти к вершинам в обществе. Начавший уже с 16 лет трудиться токарем на криворожском заводе горного машиностроения «Коммунист», будущий градоначальник сумел закончить Криворожский горнорудный институт в 1973 году и более 30 лет отдал работе в науке. За это время он успел стать сперва кандидатом технических наук, а затем и профессором, а в 2003 году стал ректором Криворожского технического университета.

В 2006 году его биография сделал первый резкий поворот: после избрания в апреле его сына Александра народным депутатом Украины от Партии регионов, 30 августа Юрий Вилкул стал депутатом Днепропетровского областного совета V созыва и сразу же – избран его председателем. Достойный старт в политике, не правда ли?

Ушел с занимаемой должности в связи с назначением сына Александра главой Днепропетровской областной государственной администрации и в июле 2010 года вернулся на пост ректора Криворожского технического университета. Однако уже в ноябре 2010 года был избран городским головой Кривого Рога.

Сын и отец Вилкулы

Впоследствии Юрий Вилкул становился градоначальником Кривого Рога еще в 2015-2016 годах, правда с третьей попытки и после скандала, достигшего сессионного зала Верховной Рады. Стать мэром в третий раз Вилкул мог и в 2020 году, во всяком случае в первом туре он обошел своего оппонента – кандидата от партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика с результатом 44%. Однако перед вторым туром Вилкул-старший неожиданно для многих снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, призвав голосовать за погибшего 15 августа Константина Павлова.

В итоге благодаря решению депутатов горсовета Юрий Вилкул в третий раз стал главой Кривого Рога, правда с приставкой и. о. до внеочередных выборов, предварительно намеченных на март 2022 года.

Скандал за скандалом

Пожалуй, тяжело найти в Украине второго мэра за которым тянется столь же скандальный шлейф. Чего стоит только второе избрание Юрия Вилкула мэром.

Хотя в ходе выборов в октябре-ноябре 2015 года он был избран городским главой, его оппонент кандидат от партии «Самопомощь» Юрий Милобог заявил о многочисленных нарушениях и начал доказывать свою правоту в судах, правда безуспешно. Учитывая, что разница между ним и победителем составила всего 752 голоса, оппонент Юрия Вилкула имел право сомневаться в результатах.

Как бы то ни было, фракция «Самопомощи» в Верховной Раде вступилась за своего кандидата и 23 декабря парламент назначил внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта 2016 года. Правда «Самопомощи» это не помогло, в ходе уже третьего тура выборов их новый кандидат Семен Семенченко стал вторым, набрав 10,73% голосов избирателей против 72,89% у Юрия Вилкула.

Однако куда больше вопросов у местных СМИ и скандалов на национальном уровне, вызывает странная «любовь» градоначальника к фирме ООО «Весташляхбуд», которая по данным региональных СМИ является монополистом в городе, который освоил на строительстве и ямочном ремонте криворожских дорог более двух миллиардов гривен.

Юрий Вилкул

По данным сервиса YouControl с 2012 года «Весташляхбуд» зарабатывает на гостендерах не менее 179 миллионов гривен (по итогам 2012 года), рекорд же был установлен в 2019 году, когда компания получила из бюджета 731,8 млн грн. Любопытно, что даже с новым мэром Константином Павловым, позиции компании ничуть не ослабели – с начала года они заработали на подрядах 533,6 млн грн.

При этом фирма, будучи зарегистрирована в Кривом Роге, должна местному бюджету 1 млн грн налогов и фигурирует в 93 уголовных делах. Одним из примеров подобных уголовных дел является дело, рассматриваемое Центрально-городским райсудом Кривого Рога, согласно которому «Весташляхбуд» подозревается в хищении бюджетных средств за счет укладки асфальтного покрытия толщиной 3 сантиметра вместо предусмотренных тендером 6 см.

Издание «Деловая столица» связывала с мэром и его сыном связаны ПАО «Электромашпромсервис», ЧП «Спецконтакт», ЧП «Промэстетика», ЧП «Промресурс КР», а также строительную компанию «КРОСТ», сеть минимаркетов «Семейка» и сеть ювелирных магазинов на базе фабрики ювелирных изделий «Рубин», а также 80% рынка земли в Кривом Роге. Кстати и в мэры Кривого Рога в 2020 году Вилкул пошел от политсилы сына Александра – «Блок Вилкула «Украинская перспектива». Говорят, свою связь с тендерами в городе Вилкул не утратил даже после ухода из мэрского кресла. По одной из версий, именно с Вилкулом перед самоубийством общался мэр Константин Павлов, однако официального подтверждения этому пока нет.

Наконец, «новый-старый» градоначальник не стесняется весьма нецензурно общаться с оппонентами из числа депутатского корпуса.

Как писал ранее «Телеграф» смерть Константина Павлова может быть связана с проведением закупок за счет средств горбюджета на сумму более 1 миллиарда гривен, в чем может быть замешан первый зам градоначальника Евгений Удод, бывший в розыске с 2017 по 2019 годы как подозреваемый в хищении 200 миллионов гривен. Во всяком случае по данным СМИ обыски после смерти градоначальника прошли именно в кабинете его первого зама.