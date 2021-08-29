Колективний Вілкул: що відбувається в рідному для Зеленського Кривому Розі після смерті мера

У Криворізькій міськраді сформувалася промерська більшість, яка орієнтується на Вілкула

У рідному місті президента Володимира Зеленського останні тижні відбуваються важливі політичні зміни. Після загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова містом повинен був керувати секретар міськради Олександр Котляр, обраний від "Слуги народу". Однак, несподівано для багатьох, він відмовився від своєї посади, і, за результатами таємного голосування, Кривий Ріг очолив Юрій Вілкул.

Вілкул — фігура досить скандальна, якщо не сказати одіозна. Він керував містом протягом майже десятиліття, навіть приголомшлива перемога Зеленського і його партії не змогла порушити цю гегемонію. Про те, які пристрасті розгортаються в місті — в матеріалі "Телеграфа".

"Слуг" посунули, хто залишився біля керма?

Після раптової смерті Костянтина Павлова міськрада Кривого Рогу мала на своїй позачерговій сесії призначити тимчасово виконуючого обов’язки мера. І таким повинен був стати саме секретар міськради — депутат від "Слуги народу" Олександр Котляр. Однак він відмовився від своєї посади, аргументувавши тим, що не хоче бути об’єктом спекуляцій. Його рішення підтримало 33 депутати.

Голосами 32 депутатів в.о. мера до проведення наступних виборів був призначений Юрій Вілкул. Примітно, що після 10 років в кріслі голови міста, під час останньої виборчої кампанії Вілкул знявся з виборів перед другим туром за станом здоров’я. Своїм рішенням він фактично підтримав Костянтина Павлова (йшов під прапорами ОПЗЖ), який також був ставлеником родини Вілкулів.

Після демаршу Котляра в "Слузі народу" закликали його здати депутатський мандат.

"Олександр Котляр зрадив принципам партії "Слуга народу" і президента Володимира Зеленського, а тому повинен скласти депутатський мандат. Якщо не захоче зробити це добровільно — він може стати першим кандидатом на відкликання місцевого депутата за народною ініціативою. Котляр показав, що не здатен взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями, тим самим зрадивши інтереси виборців. Народ цього не пробачить", — заявив глава партії Олександр Корнієнко.

Голова міської організації, нардеп Юрій Корявченков (він же "Юзик") уточнив, що це рішення не обговорювалося ні з депутатською фракцією СН в Кривому Розі, ні з місцевим осередком політсили.

Однак, за словами депутата міськради від "Сили людей" Юрія Мілобога, такий хід подій був цілком прогнозований, так як Котляр вже давно належить до орбіти впливу Вілкулів.

"За підсумками чергових місцевих виборів, віддаючи посаду секретаря "Слузі народу", люди Вілкула пояснили це електорату тим, що вони поділилися владою з "зеленими". Мовляв, за "слуг" люди теж проголосували. Але одна справа номінально поділитися владою, а інша — реально пустити до влади. У разі, якщо б Котляр нехай і тимчасово, але реально встав би на чолі міста, на якісь теми і фінансові потоки через нього спробували б зайти "слуги". Це тут же вступило б в протиріччя з інтересами сімʼї Вілкулів, яка нікого не хоче пускати в своє "закрите акціонерне товариство" під назвою "Кривий Ріг". Прибираючи з посади Котляра, "вілкули" прибрали в його особі і "слуг". Причому, зробили це красиво — через його особисту заяву, хоча можна не сумніватися, що це було обумовлено при складанні сценарію пленарного засідання", — коментує Мілобог "Телеграфу".

За його словами, зараз в Криворізькій міськраді сформувалася промерська більшість, яка орієнтується на Вілкулів і складається вона з кількох фракцій: "Блок Вілкула", "Українська перспектива", "Опозиційна платформа — За життя", "Європейська солідарність".

"Це була промерська більшість Павлова, тепер вона стала більшістю Вілкула. Причому не за рахунок реальної переваги електоральної підтримки, а за рахунок куплених франшиз ОПЗЖ і ЄС. Для Олександра Вілкула (колишній віце-прем’єр часів Віктора Януковича — ред.), який по факту є тіньовим градоначальником Кривого Рогу, батько — найкраща кандидатура. Хоча реально управляти містом будуть ті ж люди: Євген Удод (перший заступник мера, — ред.), Андрій Гальченко (екс-нардеп, — ред.) і сам Вілкул, якого в команді називають "Вождем", — додає Мілобог.

Коли вибори?

У ситуації, що склалася, у "слуг народу" залишається не так багато варіантів, і один з них — це похід на позачергові вибори мера Кривого Рогу. Але, згідно із законодавством, вони можуть бути призначені тільки на весну 2022 року.

"Потрібно, щоб всі документи від місцевих органів влади спочатку надійшли до Верховної Ради. Потім їх повинен вивчити профільний комітет і тільки потім це рекомендують винести на голосування. З огляду на те, що парламент починає роботу 7 вересня, то термін, який встановлений законодавством для повноцінної виборчої процедури, порушується. Тому найближча дата — це 27 березня 2022 року ", — прокоментував" Телеграфу "член ЦВК Юрій Буглак.

Проте, за словами співрозмовників "Телеграфа" в "Слузі народу", там розглядають варіант з більш ранньою датою виборів, хоча і визнають, що на 31 жовтня, коли відбудуться довибори до парламенту, встигнути майже неможливо.

"Прискорити навряд чи вийде, так як до сих пір зберігається дивна процедура, за якою сесія міськради повинна визнати Костянтина Павлова мертвим, і на підставі цього припинити його повноваження. Тільки після цього можна оголосити вибори — раніше взагалі ніяк. А в Харкові, наприклад, з цим рішенням по Кернесу тягнули майже два місяці. І вони можуть тягнути так досить довго, якщо вирішать, що їм це вигідно, але не до нескінченності — в якийсь момент включиться механізм прямого рішення ЦВК ", — говорить співрозмовник в партії.

Кого висуне Зеленський?

Але крім бажання місцевих еліт затягнути процес призначення виборів, в Офісі президента і в партії зіткнуться з ще однією проблемою — відсутність альтернативи Вілкулу. Адже на сьогодні єдиним обговорюваним кандидатом-важковаговиком залишається вже згаданий нардеп Корявченков, він же "Юзік", але сам депутат, за словами співрозмовників партії, йти в мери Кривого Рогу вже не хоче. Не хотів йти в мери екс-кварталівець і раніше. Минулої мерської кампанії від "Слуги народу" висунули Дмитра Шевчика — генерального директора Центрально-гірничо-збагачувального комбінату, що належить олігархові Ринату Ахметову. Сьогодні ж співрозмовники "Телеграфа" пов’язують Шевчика з ще одним бізнесменом і політиком Вадимом Новинським.

"На місцевих виборах у 2020 році була зроблена ставка на те, що "Метінвест" через франшизу "СН" заведе свою людину в мери, але в другому турі той програв колективному Вілкулу. Раніше в міськраді Кривого Рогу завжди засідали топ-менеджери Ахметова. Зараз же ситуація нехарактерна — керівників "Метінвесту" серед депутатів немає, але умовний Ахметов завжди буде мати вплив на місто, в якому знаходяться його активи і проживає робоча сила", — коментує Мілобог.

Поки ж місто залишається політичним плацдармом для декількох груп впливу, найчисленнішою з яких є група Олександра Вілкула, і змагатися з нею Офісу президента буде дуже непросто незважаючи на те, що Кривий Ріг — батьківщина Зеленського.