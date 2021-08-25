Укр

Выборы мэра Кривого Рога пройдут не ранее весны 2022 года — член ЦИК

Автор
Ю. Забелина
Дата публикации
Проверено Я. Жаренов
Читать на украинском
Автор
23
Выборы мэра Кривого Рога пройдут не ранее весны 2022 года — член ЦИК Новость обновлена 25 августа 2021, 16:54
До новых выборов руководить городом будет Юрий Вилкул

История с выборами на родине президента может пойти по "харьковскому сценарию"

В связи с гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова будут назначены выборы нового городского головы, однако, по закону, они должны пройти весной 2022 года.

Об этом "Телеграфу" сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрий Буглак

По его словам, для того, чтобы организовать выборы 31 октября текущего года — тогда же, когда будут проходить довыборы в парламент и выборы мэра Харькова, по закону, не остаётся времени.

"Нужно, чтобы все документы от местных органов власти, поступили в Верховную Раду. Потом их должен изучить профильный парламентский комитет и только потом этот вопрос рекомендуют вынести на голосование. Учитывая, что парламент начинает работать 7 сентября, получается, что тот срок, который установлен избирательным кодексом для полноценной избирательной процедуры, нарушается, поэтому ближайшая дата — 27 марта 2022 года", — прокомментировал член ЦИК. 

Член ЦИК допускает, что выборы мэра Кривого Рога будут затягивать
Член ЦИК допускает, что выборы мэра Кривого Рога будут затягивать

При этом, Буглак не исключает, что с подачей документов может быть специальное промедление. 

"Мы узнаём, что поступили документа из горсовета Кривого Рога только тогда, когда начнётся полноценная работа парламента. Можно вспомнить, как долго после смерти Геннадия Кернеса документы "доходили" до Верховной Рады. Но даже если документы уже поступили и комитет незамедлительно приступит к их рассмотрению, то этого времени все равно будет недостаточно", — заключил он. 

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме. Полиция расследует версию самоубийства, камеры из дома погибшего ее подтверждают, однако и к ним есть некоторые вопросы.

25 августа на сессии горсовета депутаты проголосовали за то, чтобы временным исполняющим обязанности мэра стал Юрий Вилкул, занимавший этот пост уже дважды и сохранивший свое влияние в городе. На предыдущих выборах он снялся с выборов перед вторым туром, тем самым, обеспечив Павлову победу. До избрания нового мэра "рулить" городом будет именно Вилкул.

В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Новости США
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Категория
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Дата публикации
Категория
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС