На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці

У понеділок, 6 вересня, відбудеться позачерговий з’їзд партії «Слуга народу». За словами співрозмовників «Телеграфа», на ньому планують обговорювати кадрові питання, а також кандидатів від партії на довибори до Верховної Ради.

Нардепи не під запис уточнюють, що з’їзд буде закритим і на ньому очікується присутність керівництва Офісу президента. Серед питань, які планують винести на обговорення — остаточне затвердження кандидатур від політичної сили на довибори в парламент по 184 і 197 округах в Херсонській та Черкаській областях відповідно. Як відомо, довибори призначені на 31 жовтня.

Проміжні вибори пройдуть через те, що екс-нардепи Олександр Скічко та Ігор Колихайло перейшли на нові посади — голови Черкаської ОДА та мера Херсона.

Як раніше писав «Телеграф», основним претендентом від «Слуги народу» в Черкасах залишається мер Золотоноші Віталій Войцехівський. Детальніше про розклади на 197 окрузі читайте тут.

У Херсоні, за словами співрозмовників в партії, хочуть віддати округ нинішньому меру Колихаєву, який з літа лобіює свою людину і главу своєї партії «Нам тут жити» Геннадія Лагуту.

Партія в понеділок повинна офіційно висунути своїх кандидатів, бо 1 вересня офіційно стартувала виборча кампанія.

Нагадаємо, нещодавно без мера залишився Кривий Ріг, однак вибори там пройдуть, ймовірно, не раніше весни 2022 року. Після загибелі Костянтина Павлова влада перейшла до Юрія Вілкула, який до цього сидів у кріслі мера майже 10 років.