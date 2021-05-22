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"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать

"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
07:54 Сегодня Телеграф

Уходящая неделя запомнится не только пресс-конференцией президента Украины в честь двухлетия его инаугурации, но и кадровыми перестановками в правительстве. 18 мая депутаты проголосовали за отставку руководителей трех министерств: Министерства инфраструктуры Владислава Криклия, Минэкономики Игоря Петрашко, Минздрава Максима Степанова А 20 мая Верховная Рада проголосовала за трех новых министров.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко стал главой Минздрава. Министром инфраструктуры назначили Александра Кубракова, который прошел в парламент по спискам Слуги народа, а с ноября 2019 года возглавлял Укравтодор. А пост первого вице-премьер-министра – министра развития экономики занял глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Эти кадровые ротации проанализировали для "Телеграфа" эксперты.

Политтехнолог Олег Постернак с оптимизмом воспринял новые назначения в Кабмине.

"На свои должности назначены профессиональные специалисты, непосредственно сталкивающиеся с вверенными им сферами. Любченко – фискал, Кубраков – инфраструктурник, Ляшко – медик. С каждым кадровым назначением становится заметен почерк президента – ставка на технократов, максимально удаленных от клановых промышленно-финансовых групп, – считает Олег Постернак. – Также хотелось бы отметить тот факт, что все новоназначенные министры не запятнаны коррупционными историями, имеют важные заслуги на предыдущих должностях".

Политтехнолог обращает внимание, что в условиях парламентско-президентской республики все назначения, однако, согласовываются в Офисе президента – непосредственно и без учета мнения монобольшинства и премьер-министра (в соответствии с Конституцией он вносит представление в Раду на назначение).

"Понятное дело, что те или иные кандидатуры могут быть близки к окружению президента, – продолжает Олег Постернак. – Так, Кубракова связывают с куратором "Большого строительства", замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко. А Ляшко считают кандидатурой, согласованной с западными посольствами. Однако я бы не преувеличивал значение этих фактов. В любом случае эти кандидатуры будут "замкнуты" на президенте и являются членами его команды. Впрочем, стоит понимать, что и существенные недочеты работы министров также будут рикошетом бить по репутации и рейтингу президента. В свое время Порошенко очень удачно удавалось сбрасывать всю ответственность на премьера Яценюка, причем не только за провалы правительства. В этом случае так не получится".

По словам эксперта, основная задача Любченко – оптимизация управления государственными предприятиями, Ляшко – вакцинация и материальная поддержка медиков, Кубракова – наведение порядка в "Укрзалізниці" и портах, дальнейшая реализация успешного президентского проекта "Большая стройка".

Политический консультант, специалист по GR Андрей Бодров подчеркивает, что слухи о скорой отставке кабинета премьера Дениса Шмыгаля, упорно бродившие в кулуарах украинского политикума еще в начале года, не оправдались от слова "совсем".

"Тогда над моими прогнозами относительно того, что отставка Кабмина не состоится в течение еще, как минимум, нескольких месяцев, коллеги только посмеивались. И называли кандидатуры новых премьеров, – отмечает Андрей Бодров. – Но жизнь все-таки заставляет Банковую проводить рокировки. Пока – частичные. И сущность, и мотивы у этих перестановок разные. Тем не менее все они – результат не организационных выводов по итогам работы персоналий в министерском костюме, а продукт политической борьбы внутриэлитных групп".

По словам эксперта, если за сменой фигур на экономическом и инфраструктурном направлении лежит желание нарастить реальные рычаги управления ситуацией в этих секторах "народного хозяйства" со стороны группы замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, то в отставке министра здравоохранения Максима Степанова есть и "высокий" политический смысл. А именно – нашли кого сделать виноватым во всех промахах антиковидной кампании.

"Благо, наряду с началом вакцинации начинается теплый сезон, которые в совокупности, скорее всего, принесут падение заболеваемости/смертности, а значит – дадут повод для победных реляций, – подчеркивает Андрей Бодров. – Есть и "пожелания" наших партнеров по усилению управляемости процессов закупок. Есть и медийная кандидатура. И хоть Виктор Ляшко не имел своей вертикали и не был включен в реальную деятельность по борьбе с эпидемией, его фигура не сходила с экранов и говорила об успехах. И такой кандидат вполне устроил Запад. Недаром отработал 10 лет в общественных организациях, спонсируемых западными фондами".

По мнению политконсультанта, замена Криклия на Кубракова вряд ли сделает нашу инфраструктуру безупречной быстро и без затрат.

"Но Кубраков, как говорят, "плотно в теме" уже долгое время. И перехват управления в министерстве пройдет гладко и безболезненно. Для этого у нового министра есть и опыт, и связки с действующими 2-3 эшелоном кадров ведомства, и поддержка первых лиц Банковой. То есть, "Большая стройка" закипит еще активнее. И, скорее всего, даст несколько позитивных электорально-аппаратных баллов и президенту, и команде, выдвинувшей Кубракова", – прогнозирует Андрей Бодров.

Что касается министерства экономики, которое возглавил кадровый налоговик Любченко, то тут, по словам эксперта, ставка сделана на огромный опыт административной и управленческой работ.

"Есть у Любченко и опыт работы "на другом берегу" экономического пространства Украины – в реальном секторе экономики. Будем надеяться, это отразится и на качестве управления в ведомстве. При всём этом, могу отметить главное: все "трудности" в нашей стране возникают не потому, что в каком-либо кресле сидит кто-то "неправильный". Для перехода к цивилизованным практикам госуправления должно измениться и общество, и принципы формирования власти. Пока за спинами чиновников стоят финансово-промышленные группы (и "старые", и "новые"), назначенцы будут реализовывать свои полномочия не интересах рядового гражданина", – уверен Андрей Бодров.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства рассказал, какие политики в его президентскую каденцию не будут представлены во власти.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Кабмин, Виктор Ляшко, Офис Президента, Александр Кубраков, Алексей Любченко.
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