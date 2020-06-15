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Лазебная: Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет

Лазебная: Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Министр Марина Лазебная подчеркнула, что повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что на данный момент вопрос повышения пенсионного возраста в стране не дискутируется.

"Дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста не ведется. Более того, я противник повышения пенсионного возраста", - сказала Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос, каким тогда пути сокращения дефицита Пенсионного фонда рассматриваются, она отметила, что, прежде всего, легализация занятости.

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"Не может быть так, когда в стране миллионы людей получают зарплаты в конвертах, лишая, в первую очередь себя нормального пенсионного обеспечения, и создавая скрытые долги для будущих поколений. Поэтому нам нужно научиться быть осознанными и ответственными", - заявила Лазебная.

Как сообщалось, Лазебная заявляет, что с 2021 года в Украине планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и граждан, имеющих право на льготную пенсию.

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Все по теме:

Пенсионеры, Пенсионный возраст, Пенсия, Марина Лазебная.

Автор:

Телеграф
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