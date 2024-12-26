Фаріон, Узєлков, Білоножко і не тільки: хто з відомих людей помер у 2024 році

Цьогоріч не стало видатних співаків, спортсмена та мовознавицю

У 2024 році шоубізнес втратив чимало талановитих артистів. Хтось пішов із життя через хворобу, а хтось потрапив у нещасний випадок. Були й такі знаменитості, котрі віддали життя за Україну, борючись з окупантами. Також ми розповідали, хто зі знаменитостей цьогоріч побрався.

"Телеграф" підготував добірку українських, російських і світових знаменитостей, які померли у 2024 році.

Віталій Білоножко

У січні 2024 року не стало народного артиста України, засновника Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець" Віталія Білоножка. Йому було 70 років.

Фото з мережі

Артист мав цукровий діабет, і незадовго до смерті чоловіка госпіталізували через те, що погано себе почував. Співака не змогли врятувати, він помер через зупинку серця.

Дмитро Капранов

У квітні 2024 року відійшов у вічність популярний український письменник, публіцист, громадський діяч та блогер Дмитро Капранов. Разом із братом-близнюком Віталієм він вів програму про історію України на ютуб-каналі "імені Т. Г. Шевченка".

Скриншот з ютубу

Після початку повномасштабного вторгнення брати захищали Київщину у лавах полку "Азов". Дмитро Капранов помер через розрив аорти.

Антон Смецький

У червні 2024 року на війні загинув хореограф і танцівник Антон Смецький. Чоловік був близьким другом співачки Ірини Білик.

Фото: фейсбук-сторінка Антона Смецького

Смецький створював постановки для багатьох артистів української естради. Після початку вторгнення росіян чоловік пішов захищати Україну, певний час був сапером. Згодом хореографу ампутували ногу через поранення, однак він повернувся на фронт з протезом. У Смецького залишилась дружина та дитина.

Ірина Фаріон

У липні 2024 року українське суспільство сколихнула звістка про вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Жінку вбили пострілом у голову в її дворі.

У злочині підозрюють 18-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Він є учасником спільноти про культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Правоохоронці кажуть, що підозрюваний ретельно готувався до злочину, вивчаючи графік Фаріон і розробляючи план вбивства.

Скриншот з ютубу

Після того, як мовознавиці вистрілили в голову, її госпіталізували. Протягом кількох годин медики боролися за її життя, утім, врятувати жінку не вдалося. Фаріон поховали на Личаківському кладовищі. Їй було 60 років.

А у жовті 2024 року на фронті загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа. Він був мінометником у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж". Чоловік обіцяв помститися за смерть тещі та поширював її виступи у соцмережах.

Фото з фейсбук-сторінки Василя Особи

Богдан Сташків

У жовтні 2024 року загинув народний артист України, співак Богдан Сташків. Чоловік разом зі дружиною їхали на зустріч із родиною на Закарпаття. Сташків не впорався з керуванням, "вилетів" на узбіччя, й автівка перевернулась. Чоловік загинув на місці, а дружина потрапила у реанімацію.

Фото з фейсбук-сторінки Богдана Сташківа

Сташків був директором Будинку культури та завідувачем відділу культури у Тисмениці. Він прославився піснею "Золотава осінь". Чоловіку було 67 років.

В'ячеслав Узєлков

Відомого українського боксера В'ячеслава Узєлкова не стало у листопаді 2024 року. Достеменно невідомо, чому помер спортсмен, проте незадовго до смерті у нього була операція на серці. Згодом чоловік проходив реабілітацію. Пізніше в Узєлкова виявили тромби у серці та аорті й гангрену ноги.

Фото з мережі

Упродовж 10 років кар'єри Узєлков мав 34 бої, з яких 30 виграв, а у 19 переміг достроково. Пізніше став володарем титулу міжнародного чемпіона за версією IBO у напівважкій вазі. У 2015 році спортсмен пережив інсульт. Певний час був тренером у шоу "Зважені та щасливі" та суддею "Україна має талант", а згодом припинив з'являтися на публіці.

Хто помер із закордонних зірок

У березні 2024 року не стало співака та автора легендарного хіта All by myself Еріка Кармена. Рідні не розголошували причину смерті. Попвиконавець помер у 74 роки.

Фото: Getty Images

У липні 2024 року помер знаний американський продюсер Джон Ландау. Чоловік разом із режисером Джеймсом Кемероном створив найкасовіші фільми у історії кіно: "Аватар", "Аватар: Шлях води" та "Титанік". Чоловік помер у 63 роки, однак причину смерті не повідомляли.

Фото: Getty Images

Також у липні не стало американської акторки Шеннен Догерті, яка знімалась у серіалі "Всі жінки — відьми". Упродовж 9 років вона боролась з раком молочної залози. Жінці було 53 роки.

Фото: Getty Images

У листопаді 2024 року помер американський актор Тоні Тодд, який знімався у стрічках "Кендімен" та "Пункт призначення". Чоловіка не стало через тривалу хворобу у віці 69 років.

Фото: Getty Images

Також у листопаді не стало французького композитора Шарля Дюмона. Він написав музику до композиції Non, je ne regrette rien, яка стала всесвітньо популярною. Трек виконувала французька співачка Едіт Піаф.

Фото: Getty Images

Хто помер із російських зірок

У лютому 2024 року у російській колонії помер відомий російський опозиційний політик Олексій Навальний. Російські медіа писали, що чоловіку стало погано після прогулянки, а причиною смерті називали те, що обірвався тромб. У грудні 2023 року Навальний раптово зник, а через 3 тижні його виявили у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, у колонії "Полярний вовк". Він відбував покарання, 19 років колонії суворого режиму, у справі про екстремізм. Навальному було 47 років.

Фото з мережі

У травні 2024 року померла зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк. Акторка упродовж 5 років боролась з раком головного мозку. Жінці було 53 роки.

Фото з мережі

У вересні 2024 року помер незмінний ведучий програми КВК Олександр Масляков. Близько 2 років тому чоловік хворів на Covid-19, а згодом у нього виявили пухлину в легені. Він відкрито підтримував війну Росії проти України та навіть був довіреною особою Путіна на виборах у 2024 році. Маслякову було 82 роки.

Фото з мережі

У листопаді 2024 року не стало популярної акторки "Діамантової руки" Світлани Світличної. Кілька років тому жінці діагностували хворобу Альцгеймера і деменцію. Також вона мала інші супутні захворювання, від чого страждала больовим синдромом. За кілька місяців до смерті Світлична пережила інфаркт міокарда. Вона померла у 84 роки.

Фото з мережі

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