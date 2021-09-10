Суспільство обманювали 30 років: міністр висвітлив великі схеми захоплення землі в Україні

Цього року списки громадян, які обдурили державу, будуть оприлюднені

Аудит земель в Україні показав, що протягом 30 років українське суспільство обманювали, а за останні роки під час дії мораторію на землю за допомогою схем її передавали в рамках безкоштовної приватизації для ведення особистого сільського господарства, сформувавши тим самим тіньовий ринок обсягом в 5 млн га .

Про це розповів міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю виданню "ГОРДОН".

За словами міністра, мораторій на реалізацію земель сільськогосподарського призначення ввели в 2001 році, проте в обхід нього чиновникам вдалося сформувати механізм безкоштовної приватизації. Так, в Земельному кодексі прописали право на отримання 2 га землі в одні руки і роздавали землю.

Потім, каже Лещенко, була придумана схема, по якій безкоштовно приватизовані землі отримали статус землі для ведення особистого сільського господарства, що дозволило вивести їх з-під мораторію. Весь цей час землю купували-продавали юридичні особи без обмежень, що в підсумку дозволило їм володіти сотнями гектарів в одних руках.

За словами міністра, в цьому році списки громадян, які обдурили державу, будуть оприлюднені.

"У цьому місяці оприлюднимо списки громадян України, які скористалися правом безкоштовної приватизації більш ніж один раз, тим самим обдуривши державу, відкриємо реєстри землевласників, які володіли більш ніж 100 га в період мораторію і до моменту запуску ринку землі. Також покажемо юридичні особи, які володіють землями", — заявив міністр аграрної політики.

Лещенко додав, що у одного з таких юросіб у власності є 3 тис га, які він отримав за період дії мораторію, хоча це було заборонено.

За такою ж схемою, зазначив міністр, розкрадали схеми родовища корисних копалин, тим самим незаконно добуваючи мідь, літій та інші важливі ресурси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що більшість українців не підтримують запуск ринку сільськогосподарських земель в Україні, хоча тільки менше половини з них обізнані і проблеми ринку землі. Також наші журналісти з’ясували, що буде з українською землею після реформи?