Укр

Общество обманывали 30 лет: министр осветил крупные схемы захвата земли в Украине

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Рынок земли в Украине Новость обновлена 09 сентября 2021, 21:08
Рынок земли в Украине

В этом году списки граждан, которые обманули государство, будут обнародованы

Аудит земель в Украине показал, что на протяжении 30 лет украинское общество обманывали, а за последние годы во время действия моратория на землю с помощью схем ее передавали в рамках бесплатной приватизации для ведения личного сельского хозяйства, сформировав тем самым теневой рынок объемом в 5 млн га.

Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам министра, мораторий на реализацию земель сельскохозяйственного назначения ввели в 2001 году, однако в обход него чиновникам удалось сформировать механизм бесплатной приватизации. Так, в Земельном кодексе прописали право на получение 2 га земли в одни руки и раздавали землю.

Затем, говорит Лещенко, была придумана схема, по которой бесплатно приватизированные земли получили статус земли для ведения личного сельского хозяйства, что позволило вывести их из-под моратория. Все это время землю покупали-продавали юридические лица без ограничений, что в итоге позволило им владеть сотнями гектаров в одних руках.

По словам министра, в этом году списки граждан, которые обманули государство, будут обнародованы.

"В этом месяце обнародуем списки граждан Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации более одного раза, тем самым обманув государство, откроем реестры землевладельцев, которые владели более чем 100 га в период моратория и до момента запуска рынка земли. Также покажем юридические лица, которые владеют землями", — заявил министр аграрной политики.

Лещенко добавил, что у одного из таких юрлиц в собственности есть 3 тыс га, которые он получил за период действия моратория, хотя это было запрещено.

По такой же схеме, отметил министр, разворовывали схемы месторождения полезных ископаемых, тем самым незаконно добывая медь, литий и другие важные ресурсы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство украинцев не поддерживают запуск рынка сельскохозяйственных земель в Украине, хотя только меньше половины из них осведомлены и проблемах рынка земли. Также наши журналисты выяснили, что будет с украинской землей после реформы?

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